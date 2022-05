El diputado ultraconservador Javier Milei se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires con su más reciente publicación: “El camino del libertario”. Durante el evento, que fue conducido por Viviana Canosa, el político afirmó que, de llegar al sillón presidencial, eliminará el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

“No voy a pedir perdón por tener pene”, sentenció. Además, agregó: “No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer, pista (chasqueó los dedos), porque la única igualdad que vale es la igualdad de la ley”.

El público presente, seguidores fieles de Milei, celebró el mensaje con aplausos y canticos. Canosa respaldó las declaraciones de su “amigo” (como ella lo llamó), y dijo que “las mujeres no somos víctimas. Yo no me siento menos que un varón, de ninguna manera”. Sin embargo, según cifras oficiales, durante 2021 se produjeron 295 femicidios, lo que equivale a una víctima cada 29 horas, según el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, lo que evidencia que las mujeres son una de las poblaciones más vulnerables en este país.

En un momento posterior de la conversación, la presentadora recordó la irrupción de Milei durante la pandemia, o “plandemia”, como lo denominó la denominó ella, y recurrió, una vez más, al cuestionamiento de las distintas instituciones científicas y profesionales de la salud. Así, Milei procedería a culpar al Gobierno nacional por las víctimas del coronavirus, al calificarlo de “genocida”.

Javier Milei se prepara para las elecciones:

Sobre la próximas elecciones, el diputado aseguró que está armando un plan a nivel nacional para que no le “roben” los votos, mientras se refería con confianza a una eventual victoria.

“Lo que estamos haciendo es armar una estructura que claramente sea competitiva, para que no nos roben los votos, para ser una oferta real. Yo se los digo ahora, si entramos en la segunda vuelta, ustedes van a poder decir que estuvieron en la conferencia del futuro presidente de la Argentina”, sentenció.

Posteriormente, aseguró que ha sido víctima de múltiples amenazas y recordó una situación en la que le dijeron, según precisó, que, si no aceptaba una valija con dinero, le iban a “romper toda la vida”.

“En un momento, a la gente que trabaja conmigo nos vinieron a amenazar (sic), que si no aceptábamos la valijota me iban a romper toda mi vida. Tienen 25 personas que están todo el día trabajando para hacer todas estas maldades. Se metieron hasta con mi historia clínica”, acotó.

En el cierre, Milei concluyó su discurso de la siguiente manera: “En cada una de nuestras acciones damos testimonio de la defensa de la idea de la libertad y eso es lo que está haciendo que la casta tenga miedo”.