¿Qué fue de la vida del joven que regaló una mansión en Filipinas a sus padres adoptivos?

Cuando solo tenía 3 meses de nacido, Jayvee Lazaro fue adoptado por Nanay y Tatay, padres de dos niños y de escasos recursos que se dedicaban al comercio ambulatorio en Bucaue, Filipinas. En su hogar convivían con cinco personas más y no contaban con servicios básicos como luz y agua.

A pesar de la precaria situación, comentó en sus redes que “nunca fue un impedimento para vivir rodeado de amor”. El joven actualmente es un exitoso empresario que ha trabajado con diferentes compañías de prestigio internacional.

Debido a ello ahorró dinero para comprar una casa de tres pisos y siete habitaciones para obsequiársela a su familia. En el 2020, Jayvee compartió diversas fotos de su vida junto a sus padres adoptivos en Facebook.

La mansión que el ahora empresario regaló a su familia cuenta con todos los muebles y artefactos que puedan necesitar. Foto: Jayvee Lazaro/Facebook

“Cuando Nanay y Tatay me adoptaron, no llevábamos una buena vida. Nanay es vendedora, Tatay es porteador. Ahora que tengo la oportunidad de devolverles algo de lo que me dieron, me voy a asegurar de que vivan sus sueños, más de lo que podrían imaginar”, escribió el empresario.

¿Cómo es la vida del empresario en el 2022?

En su cuenta de Facebook, Lazaro contó que desde niño tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Laboró como vendedor ambulante, ayudante de cocina y más. Cuando tuvo 24 años se postuló en una empresa de seguros llamada Sun Life y desde ese momento su perseverancia lo llevó al éxito.

Tras 10 meses de haber conseguido el puesto, se convirtió en el gerente de la sucursal y después pasó a ser el gerente de ventas. Hoy ha conseguido una independencia financiera al punto de sortear autos y artefactos desde sus redes sociales.

También compartió que pasa una jornada en un departamento lujoso de las islas Maldivas, donde también ha llevado a sus padres. Diferentes imágenes de sus parientes mientras disfrutan de la playa y los atractivos turísticos llaman la atención de los internautas, quienes siempre le envían los mejores deseos.