Estudiante gastó sus ahorros para comprarle una bandera a su escuela y fue recompensado

El pequeño Nicolás Olisco Aguayo llevaba varios días triste al no poder realizar el clásico saludo a la bandera en la escuela número 8 de Maipú en Argentina. Semanas atrás, durante un día de lluvia, alguien bajó el símbolo patrio del mástil y se lo robó.

Los alumnos y profesores del colegio tenían la esperanza de recuperar lo perdido, pero eso no sucedió. Es ahí cuando el estudiante de quinto grado tuvo una idea. Llegó a casa y le dijo a su mamá que quería comprar una bandera con sus ahorros.

“Estaba por tocar el timbre del recreo, entonces les dije a mis alumnos que cerraran sus carpetas. En ese momento vi que Nico me levanta la mano. Me acerco y comenzamos a hablar sobre la bandera que robaron del patio. Yo imaginaba que iba a contarme quién había sido el ladrón; sin embargo, lo que pasó me dejó sin palabras”, relató Julián Caballero, uno de los docentes del pequeño, al medio La Nación.

El menor sacó una nueva bandera debajo del pupitre y se la mostró al profesor. “La compré con los ahorros que había juntado para mi pelota de fútbol” , le dijo, mientras el maestro lo observaba con asombro. Finalmente, el pequeño entregó el símbolo patrio a las autoridades del colegio, que dieron a conocer la historia en las redes sociales.

Es así que, conmovidos por el acto de Nico, la Sociedad de fomento del Barrio Belgrano le obsequió al menor una pelota. Asimismo, agradecidos por la acción, la directiva del colegio le regaló al pequeño el uniforme de Boca Juniors, su equipo favorito, y unos botines.

La recompensa del pequeño no solo quedó allí, pues días después recibió un saludo del delantero del cuadro xeneize Dario Benedetto. “Nico, querido, quería saludarte. Me alegro mucho que te hayas podido comprar la bandera”, felicitó el futbolista al bondadoso menor.