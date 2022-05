¿Qué pasó con el caso Paulette Gebara? La niña desaparecida en casa y hallada muerta bajo el colchón

Paulette Gebara Farah tenía cuatro años y vivía en una exclusiva zona de México. La pequeña fue reportada, el 22 de marzo del 2010, como desaparecida, tras haber estado en su habitación; sin embargo, nueve días después ocurrió algo desconcertante: su cuerpo sin vida fue encontrado entre la base de la cama y el colchón en el que había sido vista por última vez.

El caso conmocionó a toda la nación mexicana. Doce años después, las incógnitas sobre este fallecimiento siguen presentes.

El contexto previo del caso Paulette Gebara

Paulette Gebara era la segunda hija del matrimonio conformado por Mauricio Gebara y Lizette Farah, una reconocida familia empresarial del Estado de México y de Ciudad de México.

La infante, que padecía discapacidad motriz y del habla, vivía junto a sus parientes en el barrio Interlomas de Huixquilucan, en la zona central de la nación norteamericana.

Desaparición y búsqueda

Paulette fue llevada a la cama a dormir la noche antes de su desaparición, según manifiesta la investigación de la Fiscalía General mexicana.

A la mañana siguiente, cuando la niñera fue a despertarla para que fuera al colegio, la niña no estaba por ninguna parte. Entonces, inicio la búsqueda en el departamento y distintos sectores del edificio en donde vivía.

El matrimonio Gebara Farah, en un inicio, pidió ayuda para obtener información sobre el paradero de la menor. Foto: Notimex

La familia, además, colocó la foto y los datos de Paulette Gebara en grandes carteles de la localidad. De otro lado, la cobertura de la prensa permitió que el caso se extienda en todo el país.

En tanto, el subprocurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, tomó las riendas de la investigación, la cual pasó, en los días siguientes, de descartar un secuestro a sospechar de la familia y las niñeras por “falsear las declaraciones”, consigna el medio BBC.

El cuerpo sin vida de Paulette Gebara aparece

Nueve días después de la desaparición, durante las primeras horas del 31 de marzo, el cuerpo sin vida de Paulette Gebara fue encontrado en la misma habitación en la que se le vio por última vez.

En el transcurso de esos nueve días, canes entrenados de la Policía no detectaron la presencia de la menor en la habitación, tampoco su madre ni los periodistas que realizaron entrevistas televisivas ahí mismo.

De acuerdo al procurador Alberto Bazbaz, el hallazgo se dio durante “diligencias ministeriales” en el cuarto de la menor, “al pie de su cama, entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene, y cubierta por la sábana y colcha de la misma”.

Bazbaz dijo entonces que la pequeña había muerto por “asfixia mecánica por sofocación”, pero que además había sido “ocultada y privada de su vida”.

Alberto Bazbaz, exprocurador del Estado de México. Foto: Cuartoscuro

El procurador, además, señaló que buscaría respuestas a “eventos que resultan absolutamente incomprensibles”. Sin embargo, tras ocho semanas de la muerte, calificó todo como un “accidente”, luego de cumplirse las investigaciones.

Acusaciones y contradicciones en el caso Paulette Gebara

Los días siguientes al reporte de desaparición del Paulette, Mauricio Gebara, padre de la menor, manifestó que sabía dónde la iban a encontrar. Sin embargo, reclamaba que necesitaba que le dieran ciertas garantías para poder brindar la información que decía tener, reportaron medios locales.

“Sí, yo sé dónde se encuentra Paulette, y solamente se los diré si me ayudan para que yo no tenga ningún problema con la justicia. (...) Tengo el temor de irme a la cárcel”, declaró Mauricio, según consigna el libro “Paulette: lo que no se dijo”, del periodista Martín Moreno.

De otro lado, Lisette Farah señaló a su esposo de ser responsable de lo que le había sucedido a su hija.

“Yo sé dónde está Paulette y también sé quienes la desaparecieron... fue mi esposo Mauricio”, habría sido una de las primeras confesiones de Farah, reporta el libro de Moreno.

Padres de Paulette, Mauricio Gebara y Lizette Farah. Foto: El Universal

Finalmente, ninguno de los miembros de la familia fue encontrado como responsable de lo que le pasó a Paulette y tampoco hay claridad pública de las circunstancias en las que falleció la niña.

¿Qué pasó con el caso y con los implicados?

Contradicciones entre las versiones de familiares y niñeras, y las fallas en la investigación judicial, obligaron al procurador Alberto Bazbaz a renunciar a su cargo, dos meses después de que iniciara la investigación.

“Reconozco que el proceso inicial tuvo deficiencias, al no haber revisado de forma plena la cama” donde permaneció el cuerpo más de una semana, señaló Bazbaz, que descartó una actuación ilegal.

Alfredo Castillo fue designado como el nuevo procurador de la Fiscalía General.

Mientras tanto, el matrimonio Gebara-Farah siguió bajo un profundo escrutinio de los medios, que apuntaban a desavenencias en la pareja. Al sepelio de Paulette no asistió su padre.

El periodista Alberto Nájar de BBC recuerda que “hubo un linchamiento de la opinión pública” contra Lizette Farah, ya que era constantemente criticada, desde su semblante en las entrevistas hasta su relación de pareja y sus conductas públicas antes, durante y después del caso.

“Todo el mundo dijo ‘pero cómo es posible’ y surgieron un montón de hipótesis. Al final hubo muchas especulaciones. Pero la que terminó pagando más las facturas fue Lizette Farah”, precisa Nájar.

Posteriormente, Gebara y Farah se divorciaron y la custodia de su primera hija quedó en manos de la madre.

Sobre la progenitora de la menor, posterior al interés mediático del caso, se alejó de la opinión pública, mientras que el padre se mantuvo reservado durante las investigaciones y sus declaraciones fueron menores a comparación de las entrevistas que realizaba su exesposa.

El caso, actualmente, no tiene culpables ni pistas consolidadas. Se volvió uno de los más polémicos y escudriñados en México, pero no se pudo dilucidar el panorama para entender cómo murió Paulette Gebara.