Modelo de Onlyfans con alto CI hace un test de inteligencia a los hombres en su primera cita

Candice Kloss, una modelo de Onlyfans, originaria de Nueva Inglaterra y ahora residente de Nueva York (Estados Unidos) reveló —en una reciente entrevista— los estrictas pruebas de coeficiencia intelectual que le toma a los hombres en la primera cita.

Kloss, de 22 años, ha sido miembro del Mensa, una asociación internacional de superdotados, desde los 17 años, consigna The New York Post.

Su coeficiente intelectual de 136 está a solo cuatro puntos de alcanzar la categoría de “genio”, según el Mensa, por lo que —de acuerdo a la clasificación de esta organización— es considerada una persona de “inteligencia muy superior”.

La joven señaló que si los posibles pretendientes no pasan una prueba de coeficiente intelectual, en su primer cita, “están fuera”.

“Hay muchos hombres que son atractivos, pero si no son inteligentes, ¿cómo puedes disfrutar el tiempo con alguien, si no puedes conectarte a través de una conversación?”, expresa Candice a The Daily Mail.

Al ser consultada sobre el contenido de la prueba, la mujer informa que son temas de actualidad, de matemáticas, finanzas y ciencias.

Candice Kloss, quien supera los 100.000 seguidores en Instagram, se unió a OnlyFans en 2020 y hace poco apareció en la portada de la edición de Sudáfrica de Playboy.