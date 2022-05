Personas poliamorosas conviven y tienen hijos entre ellos: “No nos importa quién es el padre”

Taya y Sean Hartless y Alysia y Tyler Rogers son dos parejas que se conocieron por internet y que, tres años más tarde, decidieron mudarse a vivir juntos, acompañados con el hijo que tenía cada compromiso por separado. Poco tiempo después, expandieron la familia con dos hijos más, de quienes no se conoce la identidad de los padres biológicos.

El primer contacto entre las parejas se dio mediante internet, al chatear en su búsqueda de nuevas aventuras. Aunque inicialmente fue incómodo reconocer que estaban ganando sentimientos hacia los otros, poco a poco fueron abrazando la idea hasta convertirse en “una gran unidad familiar”, como ellos se describen.

Los cuatro tienen una relación cerrada, lo que significa que no ven a otras personas y, además, se encargan de cuidar lo que tienen entre ellos con una cita cuádruple al mes y algunas individuales de manera esporádica. “Es una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa, eso nos resume”, dijo Taya al South West News Service.

Cuando tomaron la decisión conjunta de agrandar la familia, acordaron no preguntar quienes son los padres de cada bebé.

“No había regulación de quién era el padre y dijimos que no nos importaba. No sabemos y no queremos saber, dijimos que todos seríamos padres para todos ellos”, explicó Taya, quien quedó embarazada en marzo de 2021, poco después que Alysia, quien conoció sobre su estado de gestación en agosto de 2020.

“La gente pregunta: ‘¿Hay alguna diferencia en que uno no sea biológicamente mío?’ Me quedé en casa con él desde que tenía unos meses y no cambiará en nada mi relación con él si estuviéramos conectados biológicamente. Me resulta muy fácil amar a un hijo de cualquiera de las personas que amo, eso es lo mismo para todos los niños”, agregó.

Taya señaló que muchas personas de sus círculos sociales se mostraron en contra de su estilo de vida, o se negaron a entender cómo es que podían estar tranquilos en una situación tan fuera de lo ordinario como esta. Sin embargo, dijo también que sus seres queridos más cercanos los apoyaron incondicionalmente.

“Muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera (…) No creo que nunca dejemos de aprender y sabemos que nuestra relación cambiará constantemente. Pero seguiremos adelante y haremos que funcione. Somos diferentes a todos los demás, pero está bien, y les hemos dejado claro a nuestros hijos que pueden ser quienes quieran ser”, concluyó la mujer.