Una agente policial salvó ‘por teléfono’ a una bebé que se estaba ahogando

En Córdoba, Argentina. una madre que estaba dando de lactar a su hija, de tan solo una semana de nacida, se percató que su pequeña se estaba asfixiando. De inmediato se comunicó con el servicio de emergencia y una agente que contestó salvó la vida de su niña.

El hecho ocurrió la noche del domingo 8 de mayo. La mujer, asustada por la situación, le dijo a la oficial que necesitaba una ambulancia para trasladar a su bebé a un centro de salud cercano.

“Estoy con mi bebé de apenas una semana de vida, se acaba de poner morada”, advirtió la madre de la menor, según información publicada por el medio Clarín.

La agente policial realizó una pregunta crucial sobre el estado de la menor, y ante la afirmación de la madre, decidió brindarle indicaciones sobre primeros auxilios a través de la línea telefónica.

“Ponga a la bebé en su brazo, boca abajo. Incline un poco la cabeza hacia abajo y dele pequeños golpes a la altura de los omóplatos. La patrulla y la ambulancia están avisadas. Necesito que esté tranquila, que me escuche a mí y no me corte. No le vuelva a dar el pecho por el momento hasta que ella se recupere”, pidió la autoridad.

Momentos después de haber realizado la táctica, se logró escuchar el llanto de la bebé, que fue atendida pronto en un hospital cercano, y ahora se encuentra estable.