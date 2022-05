¿Arma de doble filo? La ausencia de Petro en el debate y sus posibles efectos en las encuestas

El próximo domingo 29 de mayo, Colombia elegirá a un nuevo presidente. Con miras a las elecciones generales que definirán al sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño, el pasado lunes 9 de mayo se llevó a cabo el debate presidencial entre los ocho candidatos, evento al que no asistió Gustavo Petro, aspirante al sillón presidencial por la Coalición Pacto Histórico y actual favorito en las encuestas.

Petro posee un porcentaje de intención de voto de 36,4%, 5.8% más que el segundo candidato en las encuestas, el político de derecha y postulante por la Coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

Federico Gutiérrez, segundo en las encuestas presidenciales en Colombia. Foto: EFE

Pese a su posición de líder en los sondeos, Gustavo Petro eligió no participar del debate presidencial, siguiendo así una curiosa tendencia impuesta hace unos años por los favoritos en las pesquisas, que en su momento fueron Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el mismo Iván Duque, y que a la larga llegaron a ser presidentes de Colombia.

En retrospectiva, en el año 2018, cuando Iván Duque y Gustavo Petro lideraban las encuestas, la decisión del actual mandatario de ausentarse fue en ese entonces duramente criticada por su contrincante. Ahora, es el político de izquierda el que parece desencantarse por no incluir estos eventos en su agenda.

Gustavo Petro en un evento de su campaña electoral. Foto: EFE

No obstante, para el politólogo colombiano Fabián Acuña, del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, la ausencia de Gustavo Petro en el debate no solo se debe a la ‘comodidad’ que podría percibir el candidato como líder de las encuestas, sino a otros dos grandes factores: la estrategia de campaña y decisión políticas.

“Hay dos grandes respuestas, una razón política que el mismo manifestó después de las elecciones de Congreso. Petro tomó la decisión de que sería selectivo a qué debates iba y a qué debates no; porque la amplitud de su campaña le generó una sobreexposición y un desgaste a diferencia de sus contrincantes. Además, los debates se han venido convirtiendo en un ring o en una confrontación contra un enemigo común que es Gustavo Petro, o el ‘todos contra Petro’. La otra razón es pragmática, hay una posibilidad de asistir a todos los debates a los que se le invita. Los que no pueden faltar son los tres principales en las encuestas, pero ha pasado tanto a Federico Gutiérrez como a Sergio Fajardo, que no han podido llegar a los debates por diversos temas. Es completamente legítimo que los candidatos se ausenten por el desgaste de campaña que es enorme”.

Asimismo, para Acuña, la ausencia de Petro en los debates le da una mayor posibilidad de visibilidad a los candidatos menores como Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez y Luis Pérez.

“Que no esté Petro en algún debate le da espacio a otros candidatos que no tienen buenos registros en las encuestas para que los conozcan. Ver siempre a los que están punteando, reduce la información e invisibiliza a los otros competidores, que es algo que siempre reclaman los que no tiene altos índices en las encuestas”.

Simpatizante de Gustavo Petro durante su campaña en Cúcuta. Foto: EFE

Finalmente, el politólogo no cree que la decisión de no estar presente en algunos debates afecte la preferencia del electorado para votar por Gustavo Petro.

“El electorado de él es más alternativo y de alguna manera él está apelando al sentimiento de renovación de la clase política tradicional. El electorado que él puede conquistar en más progresista y se ha visto resentido con las políticas del actual gobierno. Yo no veo que el no asistir a los debates le genere un castigo, pues su electorado se está distanciando mucho de los medios de comunicación y se abstiene de la tradición política de Colombia, muy de centro-derecha”, concluyó.