Debanhi Escobar: identifican al hombre que subió a un auto fuera del motel Nueva Castilla

El caso de Debanhi Escobar sigue su curso, tras la conmoción causada por la desaparición de la joven el pasado 9 de abril del presente año y su posterior hallazgo, 13 días después, sin vida y en una cisterna a espaldas del motel Nueva Castilla, en Nuevo León.

La joven de 18 años estudiaba en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y fue vista con vida por última vez en una fiesta realizada en la Quinta Diamante, a la que asistió con unas amigas y de la cual se fue completamente sola.

Debanhi Escobar, Últimas noticias: EN VIVO

Mario Escobar, el padre de Debanhi, ha sido quien más se ha pronunciado respecto al caso. Así, se ha manifestado abiertamente en contra de los procesos de la Fiscalía y señalando irregularidades cuando las ha percibido. Una de las posturas más claras que sostiene el progenitor es que a su hija la asesinaron en otro sitio y que, posteriormente, fue colocada en la cisterna donde la encontraron.

Además, para evitar que se propaguen noticias falsas y tener una comunicación directa con la gente, Escobar abrió un canal de YouTube, en el que agradeció el apoyo que viene recibiendo su familia e hizo algunas aclaraciones sobre la situación actual del caso.

Uno de los esclarecimientos de Mario Escobar fue sobre el hallazgo de la credencial de servicios médicos del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) de su hija en una jardinera de Monterrey, la mañana del jueves 5 de mayo.

La identificación de Debanhi Escobar fue encontrada cerca de los Condominios Constitución, lugar que ya fue investigado por las autoridades semanas atrás. Foto: ABC Noticias

“El día de hoy salió la información de que se encontró una credencial que, efectivamente, pertenecía a mi hija, Debanhi. Pero esta se había extraviado alrededor de hace dos meses, dos meses y medio, y en una de las diligencias por parte del fiscal en ese momento ya habían cateado esa ubicación de los Condominios Constitución”, acotó.

En recientes declaraciones a medios locales, Mario solicitó una vez más que la empresa de transportes Alcosa entregue los videos del sábado 9 de abril, correspondientes a ocho minutos que serían claves para hallar al culpable de la muerte de Debanhi Escobar.

“A mí no me pueden decir que se perdieron”, dijo a Televisa, con respecto a su pedido a la empresa.

En lo que va del año, el estado de Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones, con al menos una treintena de mujeres todavía sin localizar.

En México, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día. En 2021, se han sumado más de 1.000 feminicidios, crímenes por razón de género.

¿Quién es Debanhi Escobar y qué le paso?

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, una estudiante mexicana de Criminología e hija única para sus padres, se reunió con sus amigas la noche del 8 de abril. Sin embargo, luego de la fiesta a la que asistieron, las jóvenes empezaron a discutir, por lo que quienes la habían acompañado se fueron y dejaron sola a la adolescente de 18 años.

Tras el altercado, arribó un taxi de aplicación para recoger a Debanhi—supuestamente las amigas pidieron el taxi para ella—. Sin embargo, durante el recorrido, la joven descendió del vehículo y se quedó sola en plena carretera.

Después de ello, sus padres intentaron comunicarse con ella vía telefónica, ya que era tarde para que regrese a casa, pero no se imaginaron la pesadilla que estaban a punto de vivir.

Después de 13 días de incansable búsqueda por la familia, amigos, ciudadanos y autoridades, el cuerpo de Debanhi fue hallado en una cisterna abandonada de un motel en la localidad mexicana de Nueva Castilla, en Nuevo León.

Fiscalía identifica al hombre que subió a un auto fuera del motel Nueva Castilla

Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, informó en una rueda de prensa que se ha descubierto la identidad de la persona que subió a un auto frente al motel Nueva Castilla pasadas las cinco de la mañana del 9 de abril, y señaló que se trata de un hombre que pidió un taxi por aplicativo para transportarse con su pareja.

Las autoridades habrían cotejado diversos videos, buscado testimonios y solicitado información a la empresa Didi, para dar con la identidad de la persona en cuestión.

Un video muestra a alguien subiendo a un auto minutos después de que Debanhi fuera captada en la zona de cisternas. (Foto: captura de pantalla / Fiscalía de Nuevo León)

“Hubo una carrera dentro del parámetro de tiempo establecido, en el que hay una pareja que solicita el servicio y que es captada por la pluma de salida. Así, se ve que salen caminando rumbo a la carretera de Laredo. Posteriormente, en la cámara del restaurante se observa a la persona que aborda el vehículo”, acotó Núñez.

El video fue grabado por una de las cámaras de un restaurante aledaño, y aunque inicialmente puso en duda si la joven habría sido la que se subió a dicho vehículo o no, tiempo después las autoridades revelaron que los resultados del análisis indicaban que trataba de un hombre no identificado.

Mario Escobar: “Pido la cabeza de quien sea”

Tras el lanzamiento de su canal de YouTube, que actualmente cuenta con 152.000 suscriptores, Mario Escobar volvió a afirmar que su hija no murió en un accidente, sino que fue asesinada y sembrada.

“Tengo la esperanza, todavía, de que se va a verificar, que en la necropsia van a salir muchas cosas y, si hay alguien que haya sido negligente -aparte de que los corran o remueva-, pido la cabeza de quien sea”, expresó, al hacer mención al fiscal general de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, y a la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, Griselda Núñez Espinoza.

“Ahora resulta que ya encontraron el cuerpo de Yolanda, que encontraron a una personas y le están imputando cuatro feminicidios; ojalá y así fuera, ojalá y no se equivoquen. Podrían imputarle todos los feminicidios que ha habido”, agregó.

“Estoy cansado, estoy molesto porque no hacen bien su trabajo. No es posible que encuentren a una persona que falleció y le imputen cuatro feminicidios y con eso cierren cuatro casos. Queremos que nuestros hijos estén tranquilos; yo ya no lo tengo. A lo mejor mucha gente habla porque no tienen hijos, no lo entenderían”, concluyó.

