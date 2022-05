Bill Gates, fundador de Microsoft, dio positivo a la COVID-19

El fundador de la empresa Microsoft, Bill Gates, anunció, este martes 10 de mayo, que dio positivo al coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, el magnate anunció la noticia y contó parte de las medidas que está tomando en aras de su pronta recuperación.

“ Di positivo a COVID-19. Tengo síntomas leves y estoy siguiendo el consejo de los expertos para aislarme hasta que esté sano otra vez”, publicó el empresario en la popular red social.

Publicación de Twitter de Bill Gates. Foto: Twitter Bill Gates

A través de un hilo en la plataforma, el magnate estadounidense continuó dando detalles de su diagnóstico y su estado de salud.

“Tengo la suerte de estar vacunado y reforzado, tener acceso a las pruebas y a una excelente atención médica”, enfatizó el fundador de Microsoft.

Asimismo, el empresario informó sobre el nuevo trabajo que viene realizando en conjunto con su fundación para evitar la aparición de una nueva pandemia como la del coronavirus a nivel global.

“La Fundación Gates se reunió hoy por primera vez en dos años, y tuve la suerte de estar en los equipos para verlos a todos y agradecerles por su arduo trabajo. Continuaremos trabajando junto a nuestros socios y haremos todo lo posible para asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga que lidiar nuevamente con una pandemia.”, concluyó en la misiva.

Bill Gates advirtió sobre lo peor de la COVID-19

Días atrás, en una entrevista para The Financial Times, Bill Gates alertó a la humanidad que todavía no ha pasado ‘lo peor’ de la pandemia de la COVID-19.

“Todavía estamos en riesgo de que esta pandemia genere una variante que sería aún más transmisiva y fatal. No quiero ser una voz de pesimismo, pero está muy por encima del 5% de riesgo de que de esta pandemia ni siquiera hayamos visto lo peor”, enfatizó.