José Rogelio Parrondo, Un taxista de 74 años, atropelló a tres estudiantes el pasado sábado 7 de mayo en Palermo, Argentina, debido a un ACV (accidente cerebrovascular). Las jóvenes eran de nacionalidad francesa y tenían de entre 23 y 25 años de edad. Una de ellas murió el domingo 8 y las otras dos permanecen internadas.

Ahora, Clarín ha dado a conocer un nuevo video donde se ve a Parrondo entrando en consciencia de lo sucedido poco después del accidente. “¿A dónde está? ¿Qué pasó? Contame que pasó”, consulta, claramente nervioso, poco antes de que otra conductora le revele que había atropellado a mucha gente.

En ese momento, José se agarra la cabeza con ambas manos y se apoya en el volante, desconsolado. “¿En serio me decís? No, te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó”, agregó.

El Ministerio Público Fiscal le informó a Clarín que ha sido confirmado que José Rogelio Parrondo sufrió un accidente cerebro vascular. Sin embargo, aun se están haciendo las investigaciones respectivas sobre que tanto provocó dicho episodio a la perdida de control del vehículo.

“En estas primeras horas se está realizando el pedido de historia clínica del conductor, se solicitaron además las cámaras de tránsito y un detalle sobre estado del vehículo”, informaron.

El caso está siendo trabajado con un enfoque similar al de un “homicidio imprudente”, intentando determinar varias cosas, por ejemplo, si el jubilado ya había tenido un episodio similar y pudo prever los síntomas o si necesitaba tomar algún tipo de medicina y no lo hizo.

¿Quiénes son las estudiantes francesas atropelladas en Palermo?

Clemence Rameau, Anne-Lise Dumas y Lwana Margaux Adrianne Bichet eran estudiantes de intercambio, de administración, e integrantes de equipos deportivos o solidarios. No eran turistas, como se especuló inicialmente, sino que habían llegado a la capital de Buenos Aires para seguir desarrollándose como profesionales.

Clemence Rameau se encuentra estable, y podría recibir el alta medica hoy, martes 10 de mayo, según confirmó Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández. Anne-Lise Dumas continua en observación y Lwana Margaux Adrianne Bichet, perdió la vida.