Alia Ismail suspendió su tratamiento para ser varón y ahora busca volver a ser mujer

En Estados Unidos, una mujer de 18 años se dio cuenta de que no se sentía cómoda con el cuerpo con el que nació. Por ese motivo se informó y comenzó el proceso de transformación para ser un hombre, transición que le tomó aproximadamente 6 años de duración.

Luego de haber completado el proceso, el ahora varón de 27 años, ciudadano de Michigan, expresó no sentirse representado con el género que escogió, y ha comenzado otra vez una fase de cambio hacia el género femenino.

Alia Ismail es el nombre de la persona que ha decidido dos veces sobre su identidad de género. Él comenzó a utilizar ciertos pronombres masculinos y optar por utilizar la ropa de estantes para varón. A la edad de 20 años se sometió al tratamiento de transición tomando hormonas para aumentar la testosterona.

En agosto del 2015, su identidad legal fue cambiada y su nombre pasó a ser “Issa”. Un año después, en febrero de 2016, se hizo una doble mastectomía (una extirpación de mamas de manera parcial o completa, según lo requiera el paciente).

Luego de que se diera cuenta que no se sentía cómodo con su proceso, suspendió su ingesta de hormonas masculinas en febrero de 2021. Posteriormente, pasó a llamarse “Alia” nuevamente y aseguró, en medios locales, que no se arrepiente de haber pasado por todo el tratamiento de transición.

“He dejado de tomar hormonas y me he hecho depilación láser. No tengo un plan para hacer nada más, pero entiendo que las cosas podrían cambiar en el futuro”, contó a Daily Mail.