“Poner uñas no me hace menos niño”: la historia del manicurista de 9 años que ayuda a su mamá

Por medio de redes sociales se ha dado a conocer la historia de Gabriel Aarón Quimbar, un niño de 9 años que ha expresado que ha sido víctima de ataques y amenazas luego de difundir sus trabajos como manicurista.

El menor reside en Nueva Laredo, Tamaulipas (México), con su familia y, desde hace un buen tiempo, trabaja colocando uñas a decenas de clientes para apoyar económicamente a su familia.

Dijo que puede trabajar hasta altas horas de la noche para colocar uñas acrílicas y así conseguir los recursos necesarios para que su hermano menor pueda ser intervenido quirúrgicamente.

“Quiero juntar todo lo que sea posible. Mi mamá estaba batallando, porque no tiene dinero suficiente, así que voy a ayudarle para que le hagan la cirugía a mi hermano lo más pronto posible”, expresó Gabriel, quien está dispuesto a reunir casi 40.000 pesos (que equivale a 1.983,40 dólares).

Dicho monto sería para cubrir los gastos de una de las cirugías testiculares que requiere su hermanito Brayan.

“Fui atacado, amenazado por aplicar uñas, criticado por hacer rifas y buscar ayuda para apoyar a mi mami y a mi hermano, fui insultado por hacer pedicure. Que porque no tengo edad, que me puedo hacer gay”, escribió Gabriel.

Además, aseguró que los comentarios negativos no lo detendrá con su trabajo. “Eso no me hace menos niño”, puntualizó.

“Fui atacado y criticado por un baile que hice ayer, perooooo saben queeeeee yo no pararé. No me detendré y lucharé porque, aunque solo soy un niño, soy inteligente, fuerte y saben que también me gusta el maquillaje. Eso no me hace menos niño. Y lo escribo yo, Gabriel, y lo escribo desde mi corazón. Me quedaré solo con lo bonito, como dice mi mami y todas esas personas que siempre veo como me apoyan. Gracias, gracias con todo mi corazón”, reafirmó.

Gabriel Aarón Quimbar dijo que su padre es una de las personas que más lo apoya en su labor como manicurista. Foto: Quimbar Nails/Facebook

Sin embargo, otros usuarios en redes sociales le han mostrado su apoyo y han catalogado de indignante los ataques que ha recibido el menor hasta ahora.

“Tú eres un gran ejemplo para todos los niños. Tú, en lugar de estar jugando con tu teléfono, estás aprendiendo cosas de provecho, y lo mejor, tu gran corazón y el amor con lo que lo haces, y el amor a tu hermano. Eres un gran ejemplo. Nunca dejes de luchar por lo que quieres y no hagas caso a comentarios”, se puede leer en una de las respuestas.

“Creo que eres un gran artista, de eso no tengo duda. Pero la niñez solo se vive una vez, es la etapa más bonita de la vida. No te olvides de vivirla”, comentó otra usuaria.

“Ser gay o no, antes que eso, somos personas y merecemos respeto y tenemos derecho de hacer lo que nos gusta, Dios recompensará todo lo que haces por tu familia”, dijo otro internauta.

El trabajo que hace Gabriel es compartido en sus perfiles de Facebook y Twitter. La aplicación de uñas y tratamientos son difundidos constantemente por él, quien ha logrado formar una comunidad numerosa hasta la fecha.