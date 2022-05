Exprofesora en OnlyFans: Viajo filmando escenas de sexo, pero las aventuras de una noche me sorprenden

Monica Huldt es una modelo de OnlyFans que gana 750.000 dólares al año, de los cuales gasta 50.000 en vacacionar. La gran vida que se permite no es gratuita —comenta—, pues demanda un trabajo constante del cual tiene que estar al pendiente las 24 horas del día, posteando nuevo contenido y manteniendo sus redes sociales actualizadas.

Ella vive en Estados Unidos, pero es nativa de Suecia, donde solía ejercer como maestra de escuela. La ahora creadora de contenidos para adultos renunció a ese trabajo y se mudó a Arizona hace unos años, donde vive actualmente con su esposo.

Huldt no solo amasa una gran cantidad de suscriptores en su cuenta de OnlyFans, sino que cuenta con una respetable suma de seguidores en su cuenta de Instagram, donde ya sobrepasó la barrera de los 2,4 millones.

Sobre su ritmo de trabajo, la modelo asegura que ella disfruta de viajar para diversificar los lugares desde donde comparte su material íntimo. “Me voy de vacaciones dos veces al año, pero viajo mucho por trabajo, sobre todo a Los Ángeles y Florida cuando se trata de trabajo”, explicó para Daily Star.

“Las modelos de OnlyFans suelen coordinar viajes en conjunto para establecer contactos y contenido. Entonces, estos viajes de contenido son por todas partes: EE. UU., Bali, Miami, México. Muchas chicas van a Tulum y Costa Rica”, acota.

Al ser consultada sobre sus países favoritos, ella cuenta que le encanta Grecia y que su punto de acceso favorito para los viajes está en Europa. “Probablemente gasto alrededor de 50.000 dólares en vacaciones cada año”, añade.

Sin embargo, comenta que sus compañeras de la industria prefieren viajar a destinos más “traviesos”, ya que suelen ser mucho más “salvajes” que ella. “Lugares como México son más populares porque tienen muchos resorts swingers. Entonces, las chicas y los chicos tienden a ir a divertirse y obtener contenido”, detalla.

Mónica comenta que esta práctica sexual no es lo suyo, y que incluso se preocupa por sus colegas cuando tienen aventuras de una noche. “A veces me sorprende un poco que las chicas se enrollen con chicos que no conocen en un viaje. Cosas así me preocupan cuando se trata de seguridad. ¡Aparte de eso, somos bastante salvajes en general!”, expresa.

Dentro de las cosas más extremas que ha presenciado, relata que una vez vio a una pareja teniendo sexo en la playa, a su costado y a plena luz del día. “También escuché sobre un club de striptease en Tailandia al que fue mi amigo, y las chicas estaban poniendo luces navideñas en sus partes íntimas”, concluye.