Madre de Debanhi Escobar respalda a su hija ante señalamientos: “Ella no está para defenderse”

Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi Escobar Bazaldúa, se pronunció el viernes 6 de mayo para desmentir las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto debilitamiento de su salud. Mediante un video criticó algunos señalamientos sobre su hija.

“Estoy bien de salud y le pido a Dios seguir con más salud para poder seguir en todo este proceso. Les quiero referir que estoy bien porque se está circulando que estoy enferma y que estoy en el hospital. Gracias a Dios, todavía ando en pie, en pie de lucha”, afirmó.

En el video, publicado en el recién creado canal de YouTube de Mario Escobar —padre de Debanhi—, dirigió varios mensajes a la sociedad de México en medio de los rumores sobre su estado de salud.

“Muchas personas se preguntan: ‘¿Dónde está la madre?, ¿por qué no quiere salir? El no aparecer en cámaras no quiere decir que dejo de ser la mamá de Debanhi. Simplemente siento mucho dolor y no me siento en condiciones de dar entrevistas”, señaló.

Sobre los calificativos que se han usado para referirse a Debanhi, cuyo cuerpo fue encontrado el 21 de abril pasado en el fondo de la cisterna de un motel en México, la progenitora se expresó en contra.

“En los audios en los videos escucho muchas cosas. Dicen: ‘Ella era la que se drogaba, la que compró el vodka, ella era la de todo’. Desgraciadamente, ella no está para defenderse”, manifestó.

Se mostró dolida por la muerte de la joven de 18 años y exigió que se esclarezca el caso. “Ustedes no se imaginan cómo me siento. Nada más las madres, las personas que realmente han padecido esto, son las personas que me comprenden”.

La muerte, aún inexplicable, de Debanhi Escobar despertó una profunda ira contra las autoridades mexicanas, acusadas de negligencia en las investigaciones sobre los asesinatos y desapariciones de miles de mujeres que ocurren cada año.

Su última foto con vida se volvió viral. Estaba al borde de la vía con cabello largo, brazos cruzados, un bolso, top blanco, falda de color beige y zapatos Converse. Esta imagen es ahora un emblema de las manifestaciones feministas.

Con información de AFP