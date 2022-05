El hombre que bebió 12 bebidas energéticas en 10 minutos y dañó gravemente sus órganos

A fines del año pasado, un gamer de 36 años cometió una terrible imprudencia al beber 12 bebidas energéticas en menos de 10 minutos para cumplir con un reto impuesto por sus compañeros de trabajo. El hombre, según lo informó el medio HiperTextual, trabajaría en una compañía que ofrece este tipo de refrescos procesados para recompensar a sus trabajadores.

El sujeto, a quien el medio decidió nombrar como ‘JS’ para proteger su identidad, empezó a sentir un terrible ardor en el estómago, pero lejos de acudir al hospital, decidió seguir con su rutina y tras culminar su jornada laboral, se puso a jugar videojuegos. Mientras continuaba con sus actividades, la boca del hombre de 36 años se fue llenando de llagas y su corazón comenzó a latir con una fuerza inusitada.

‘JS’ terminó siendo internado con un cuadro de pancreatitis aguda, las lipasas, enzimas provenientes del páncreas y encargadas de digerir las grasas se habían multiplicado dramáticamente y estaban atacando el órgano en cuestión. Asimismo, el hígado y los riñones del hombre comenzaron a fallar debido a que no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Finalmente, ante tal descontrol, su sistema inmunitario comenzó a actuar erráticamente.

Los médicos pudieron salvar a tiempo la vida del gamer, mientras que los especialistas encontraron un común denominador en todas sus dolencias: la cafeína.

Para las autoridades sanitarias como la FDA (Food and Drug Administration de EE. UU.) y EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) el consumo de cafeína de 400 miligramos al día no genera ningún problema para la salud. Esto equivale a unas 4 o 5 tazas de café. No obstante, ‘JS’, al tomar 12 latas de 500 mililitros de bebidas energéticas, habría ingerido cerca de 2000 miligramos de cafeína, cinco veces más que la dosis recomendada.