Taxista reveló por qué Debanhi Escobar bajó del auto

Juan David Cuéllar contó en una entrevista para N+ Monterrey que la joven decidió bajarse del auto tras confundirlo con alguien de la fiesta.

"Ella las ve que pasan y ahí es cuando empieza a decir que yo la traía en la fiesta, le digo: ‘no amiga, yo no te traía en la fiesta, yo estaba trabajando'. Ella voltea enojada, como si yo le hubiera hecho algo en la fiesta. Yo creo que se confundió", relató el conductor.

Acto seguido, la joven le pidió que la dejara en un lugar peligroso, petición que el taxista rechazó. Tras la negativa, Debanhi Escobar demandó que la llevaran a su casa, pero cambió de opinión y decidió bajar del taxi. "Ella quita el seguro y ella se baja. Se baja sobre la lateral de la carretera, yo me quedé alrededor de tres minutos, para ver si ella se arrepiente, pero al no ver reacción de ella yo me retiro", concluyó Cuéllar.