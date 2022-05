La OMS y ONU defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han defendido el derecho de las mujeres a elegir sobre sus cuerpos, luego de la filtración de un borrador de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que eliminaría la protección legal al aborto en el país.

“Las mujeres siempre deberían tener el derecho a elegir en lo que respecta a sus cuerpos y a su salud” , ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta oficial de Twitter, donde no se ha referido directamente a Estados Unidos, según indicó la agencia EFE.

El portavoz de las Naciones Unidas, Farhan Haq, destacó: “El secretario general (António Guterres) cree, desde hace mucho tiempo, que la salud y derechos sexuales y reproductivos son la base de unas vidas con derecho a elegir, empoderamiento e igualdad para las mujeres y niñas del mundo” . No obstante, no ha querido responder en concreto a la situación en EE. UU., ya que por ahora no hay una decisión firme del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aun deberá pronunciarse sobre este intento de derogación en junio de este año. Foto: AFP

Un retroceso para las mujeres

Haq ha recordado que Guterres viene advirtiendo sobre un “retroceso global” en los derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos y servicios esenciales de salud, y que considera fundamental seguir avanzando en este ámbito.

Aunque se trata de un borrador y, por tanto, no constituye una decisión final, el texto apunta a que una mayoría de jueces en el Supremo apuesta por acabar con la jurisprudencia de Roe v. Wade. Así, se convierte en muy realista el escenario de que esto ocurra cuando se publique una decisión a finales de junio.

Ante el temor de que el derecho al aborto sea restringido en Estados Unidos, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que hacerlo no reduce su incidencia, sino que “arrastra a mujeres y chicas a procedimientos inseguros”.