Anciano de 100 años bate récord Guinness por trabajar 84 años en la misma empresa

Un anciano batió un récord Guinness por mantener el mismo trabajo durante 84 años. En 1938, Walter Orthmann, con 14 años, comenzó a trabajar en la empresa textil “Industrias Renaux S.A.” (hoy, “ReneauxView”) por indicaciones de su madre, quien junto a sus cuatro hermanos luchaban para salir adelante en una época de escasez económica. El joven Orthmann no tardó en ganarse el afecto de sus empleadores. Empezó como asistente de envío y, a los pocos meses, ascendió a un puesto en ventas. Años más tarde, llegaría a convertirse en el gerente de dicha área.

Orthmann nació en Brusque, un pequeño pueblo de Santa Catarina, Brasil, y siempre mostró facilidad para los estudios. La dedicación que manifestó para lo académico se tradujo a un desempeño que lo hizo sobresalir en lo laboral, lo que le aseguró un lugar permanente en la fabrica que lo acogió al comienzo de su carrera.

De ese niño de 14 años no queda mucho más que la astucia, y hoy, con 100 años cumplidos, Walter Orthmann hace historia con el récord Guinness a la mayor cantidad de años consecutivos en una misma empresa. Un récord que ya había batido en 2019, y que hoy supera nuevamente.

“Te tiene que gustar trabajar. Empecé a trabajar con esa disposición y espíritu de lucha. No puedes hacer cualquier trabajo para decir que estás trabajando. Eso no funciona. No vas a poder soportarlo”, explica Orthmann para Reuters.

Según consignó Guiness World Record, Walter goza de buena salud, hace ejercicio y mantiene una dieta saludable. “Evito la sal, el azúcar y las cosas que dañan a los intestinos. Evito la Coca-Cola y otros refrescos. Solo consumo cosas que son buenas para mí. Eso realmente ayuda al cuerpo a estar fuerte para siempre”, señala.

¿Qué pasa si bates un Récord Guinness?

Si logras batir un récord, Guinness World Records te enviará un certificado oficial a tu domicilio para conmemorar la hazaña. Si fallase al primer intento, siempre puedes intentar de nuevo al poder presentar una nueva solicitud o elegir un registro diferente.

¿Cuánto cobras por un Récord Guinness?

El prestigio de tener uno de estos galardones es la única recompensa que recibes al superar un récord Guiness, además del certificado oficial de la compañía. Formar parte del Libro Guinness de los Récords no tiene ningún tipo de contraprestación económica.