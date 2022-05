Vladimir Putin se abre al diálogo con el Papa Francisco: “Importante el diálogo con él”

El principal diario italiano, el matutino milanés Corriere della Sera, publicó este miércoles 4 de mayo que hubo una respuesta positiva desde la capital rusa ante los reiterados pedidos del Papa Francisco, quien quiere reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para solicitarle que cese con la guerra en Ucrania.

“Moscú se abre a las palabras del Papa: ‘Importante el diálogo con él’ “ , aseguró el titular de la noticia. En el cuerpo de la nota, el matutino destaca que “la primera respuesta” llegó el último martes 3 a través de la Conciliazione 10, la sede de la embajada rusa en el Vaticano.

“En cualquier situación internacional, el diálogo con el Papa es importante para Moscú. Y el pontífice es siempre un bienvenido, deseado interlocutor”, declaró el embajador ruso al cronista Sergey Startsev, de la agencia de prensa Ria Novosti, ante la Santa Sede.

Encuentro entre el Presidente de Rusia y el Papa Francisco. Foto: AFP

Andil Yurash, el embajador ucraniano ante la Santa Sede, manifestó su incredulidad ante tal respuesta. “Un mensaje significativo del Santo Padre. Pecado que Putin sea sordo no solo al noble pedido de Bergoglio, sino a la voz de su propia conciencia. ¿Conciencia? He citado algo que no existe”, indicó.

El Papa brindó una entrevista al mismo diario dos días antes. En esta afirmó que Putin lo llamó por teléfono en diciembre para saludarlo por su cumpleaños; sin embargo, no hubo respuesta a la petición de reunirse con él en Moscú.

Además, le dijo al director del “Corriere della Sera”, Luciano Fontana, que había enviado un mensaje a Putin a través del secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, veinte días después que comenzó la invasión rusa a Ucrania. “Todavía no hemos recibido una respuesta”, sostuvo Francisco.

La preocupación del pontífice es que Putin por ahora no se va a detener, por ello, mencionó en repetidas ocasiones que está dispuesto a viajar a Moscú.

En conversación con el diario, el Papa declaró sobre el comportamiento del presidente ruso. En esa línea, aseguró que quizás el accionar de la OTAN en las puertas de Rusia han llevado a Putin a reaccionar mal y desencadenar el conflicto. “(Es) una ira que no sé si decir que fue provocada, pero facilitada quizás sí”, resaltó.

En relación al abastecimiento de armas occidentales a la resistencia ucraniana, Francisco expresó que estaba demasiado lejano al interrogativo de que si es justo o no dicha provisión.