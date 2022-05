Debanhi Escobar, lo último: padre da detalles de la necropsia y del mensaje que envió a las amigas

Declaraciones de amigos y asistentes sostienen que Debanhi no quiso ayuda

La mayoría de los testimonios de los amigos de la joven y de quienes interactuaron con ella ese 9 de abril coinciden que la joven estuvo tomando bebidas alcohólicas de manera “imprudente” e intentaron ayudarla, pero se negó a recibir el apoyo.

Un joven identificado como “Kokesioo” reveló que conoció a Debanhi Escobar desde el 11 de febrero, y que coincidió con ella en la fiesta previa a la de la Quinta “El Diamante”. Asimismo, contó que él y otro amigo identificado como “Castañeda” llevaron a la joven y a sus amigas a comprar una botella de vodka.

“Al llegar a la tienda observé que Debanhi compró una botella azul de la cual solo sé que contenía vodka, saliendo de la tienda nos regresamos a la fiesta”, se lee en una de las declaraciones.

“Posteriormente, siendo las 12:20 horas me ofrece de su bebida y al probarla me percato que está demasiado cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con refresco, a lo que me contestó: ‘nombre mira, como agua me la tomo”, relató el testigo.

Estas revelaciones constan en un expediente de la investigación que hasta ahora no ha salido a la luz pública, pero que una fuente acreditada compartió al medio tv Azteca.