Debanhi Escobar: amigos y asistentes a la fiesta declaran que no quiso recibir ayuda

Han salido a la luz algunos fragmentos del expediente del caso de Debanhi Escobar, quien desapareció el 9 de abril y fue encontrada sin vida 13 días después en una cisterna, a espaldas del motel Nueva Castilla. Los testimonios revelados, tanto de amigos como de jóvenes que interactuaron con ella en la fiesta donde se le vio por última vez, coinciden en que la estudiante de Derecho estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas de manera imprudente, por lo que intentaron ayudarla a pesar de sus negativas.

En los fragmentos compartidos por una fuente acreditada, se menciona el testimonio de un joven identificado como ‘Kokesioo’, quien asegura conocer a Debanhi desde el 11 de febrero del presente año. Ambos jóvenes habrían coincidido en la fiesta celebrada en la quinta El Diamante y, durante la noche, habrían ido a comprar una botella de vodka junto a su amigo ‘Castañeda’ y otras conocidas.

“Al llegar a la tienda observé que Debanhi compró una botella azul de la cual solo sé que contenía vodka, saliendo de la tienda nos regresamos a la fiesta”, inicia la declaración.

“Posteriormente, siendo las 12:20 horas me ofrece de su bebida y al probarla me percato que está demasiado cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con refresco, a lo que me contestó: ‘nombre mira, como agua me la tomo’”, añadió el testigo.

Otro asistente de la Quinta “El Diamante”, señala en su testimonio que trató de ayudarla debido al estado inconveniente en el que se encontraba: “Estaba en un estado inconsciente (...) Insistí en ofrecerme a llevarlas, pero en todo momento se negó a aceptar mi ayuda”.

Otro de los invitados a la fiesta comenta algo similar al revelar sus intenciones de llevar a Debanhi a casa y las negativas que recibió como respuesta.

“Su amiga comenzó a decirme que ella se había puesto muy borracha y se había puesto muy intensa, que ya la querían llevar a su casa, ya que siempre se ponía así. Ante la forma de expresarse de la chava, insistí en ofrecer mi ayuda, pero nuevamente se negó”, dijo otro amigo de Debanhi.

¿Cómo denunciar violencia en Perú?

Recuerda que si estás sufriendo o conoces algún caso de violencia familiar o sexual, te puedes comunicar con la Línea 100 desde cualquier teléfono y durante las 24 horas del día, o puedes ingresar aquí para acceder al Chat 100, de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 10.00 p. m., para recibir orientación psicológica.