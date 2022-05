La violencia machista no cesa. Una joven tuvo que correr para escapar de un presunto abusador en el barrio Luque, Paraguay. El hecho ocurrió cuando la denunciante pidió un taxi y este le canceló. En esas circunstancias, un conocido de la zona se ofreció a llevarla a su casa.

Los dos fueron a la vivienda del sujeto para sacar el vehículo con el que transportaría a la joven, identificada como Micaela Medina. Ella relató a Telefuturo, conocido medio en Paraguay, que comenzó a darse cuenta de las intenciones del individuo cuando llegaron a su casa, a donde quiso forzarla a entrar.

“Cuando llegamos al porto donde guarda su coche, me dijo que no le importaba la plata, que lo que él quería era estar conmigo, yo le dije que eso no iba a pasar, que yo necesitaba que me lleve a mi casa. Le dije que mis amigos le iban a pagar y que de todas formas yo iba a volver caminando y ahí empezó a estironearme”, sostuvo la denunciante.

Diversas cámaras de seguridad de la zona lograron captar el momento en el que la joven huyó de lugar exclamando auxilio por varias cuadras. El sujeto la siguió e intentó hacer que suba a su auto.

Tras forcejear por varios minutos logró liberarse del hombre y Medina comenzó a correr hasta su vivienda, en donde fue refugiada por sus padres.