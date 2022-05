Mujer mata a un hombre que irrumpió en su casa mientras sus hijos dormían

Una mujer en Texas (Estados Unidos) disparó y mató a un hombre que irrumpió en su casa mientras sus tres hijos dormían. Ante eso, la Policía informó que la ciudadana no enfrentará ningún cargo.

La madre estaba en su domicilio con sus hijos en Kashmuir Place (San Antonio) alrededor de las 10.00 p. m. del último jueves cuando escuchó al hombre tratando de entrar por la puerta principal desde la lavandería, reseñó News 4 San Antonio .

Ella abrió fuego y golpeó al hombre dos veces en el pecho. El sujeto fue identificado como Roman Rodríguez de 41 años. No obstante, no está claro si el sujeto estaba armado.

Cuando llegó la Policía, encontraron a Rodríguez herido y sentado en una silla en el patio trasero de la vivienda. Trascendió que murió camino al hospital.

Las autoridades enfatizaron que nadie más resultó herido físicamente en el incidente.

La investigación continúa, pero la propietaria no enfrentará cargos debido a la llamada Doctrina Castle, que permite que una persona use la fuerza contra una persona que irrumpe en su casa.

¿Qué es la doctrina Castle?

En Estados Unidos, la ley es conocida como Stand your ground y se ha traducido en algunas ocasiones como “quieto o disparo”. Esto no quiere decir que la víctima no debe emitir una advertencia antes de actuar, sino que tiene el derecho a reaccionar agresivamente contra su adversario en respuesta a lo que percibe como una amenaza, reseña BBC Mundo.

El origen está en la llamada doctrina del castillo, que fue heredada de Inglaterra y que aún está vigente. Esta estipula que la casa u hogar de un individuo es su castillo y que él tiene derecho a defenderse y utilizar fuerza letal contra alguien que entre ilegalmente y mientras exista un temor razonable de muerte o grave daño corporal.