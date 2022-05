Debanhi Escobar, últimas noticias: investigan a hombre que aparece en uno de los videos

Las autoridades del estado Nuevo León, en México, anunciaron que investigan a un hombre que aparece en uno de los videos conseguidos, por el caso de la muerte de la joven Debanhi Escobar que indigna al mundo.

Asimismo, comunicaron que todavía no hay sospechosos por el caso, pues están en la fase de investigar qué pasó, según recogió El Universal.

Griselda Núñez Espinosa, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del estado, declaró en conferencia de prensa que se han revisado diversas grabaciones y “respecto a las personas que se puede visualizar o se aprecia en el video, la persona tiene características de hombre”.

La funcionaria compartió que, de acuerdo con imágenes de una cámara del ingreso al motel Nueva Castilla, se inmovilizaron cinco vehículos “y las cinco personas que manejaban esos vehículos, dentro de esa temporalidad, también han sido entrevistadas”.

“La característica de la persona tenemos la certeza que es un hombre, por lo tanto, hasta el momento, no se tiene alguna imagen positiva de Debanhi en algún otro momento de la secuencia de los diversos videos que se tienen a partir de las cinco de la mañana, que es la última de las cámaras; la primera y última de la cámara, en donde fue ubicado el cuerpo; es decir, donde ha sido el lugar del hallazgo”, precisó.

La fiscal en materia de feminicidio aseveró que habrá una sanción para el motel Nueva Castilla por evadir la entrega de material audiovisual del día de los hechos.

Reiteró en que se continúan varias líneas de investigación en el caso de Debanhi Escobar, sin que haya predominancia de alguna sobre las otras, rechazando que se esté en la línea de muerte por accidente.

“No te preocupes, Debanhi, no les creemos”

En la cuenta de Instagram de Debanhi, que ahora es administrada por su padre, Mario Escobar, se observó un video con imágenes que guardan relación con la violencia contra la mujer. Esta publicación estuvo acompañada de la descripción “no te preocupes, Debanhi, no les creemos”.

Para los seguidores de Escobar, la leyenda del clip resultó extraña; sin embargo, entendieron todo cuando vieron los mensajes en el material audiovisual. Las frases u opiniones que se aprecian en la publicación tienen como finalidad responder a presunciones que comúnmente se emiten luego de la desaparición de una mujer o algún feminicidio, y que buscan señalar a la víctima como culpable.

El padre de la joven publicó un fuerte mensaje contra las personas que culpan a las víctimas de violencia. Foto: Instagram

“Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escapé con el novio; no, no vendía drogas ni estaba metida en cosas ilegales; no, no era novia ni acompañante de ningún narco”, son las palabras que se destacan en el video.

Mario Escobar escribió un fuerte mensaje de reclamo por los ataques que reciben las víctimas de abuso. “Este video no es de mi autoría; sin embargo, es la realidad que viven todas las familias de personas desparecidas. Las mujeres desaparecidas son culpables por el simple hecho de ser mujeres”, sostuvo.

Debanhi Escobar habría sido acosada por hombre de 34 años

Debanhi estudiaba en la facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y, de acuerdo a las declaraciones de uno de sus presuntos compañeros de clases, habría compartido aula con un sujeto de 34 años que la acosaba, tanto así que tuvo que bloquearlo de todas sus redes sociales.

El joven, que no reveló su identidad, dijo que el acosador estuvo presente en la fiesta de la Quinta Diamante, a la cual asistió Debanhi con sus amigas. Según detalla, esta persona se parece físicamente al hombre del que se aleja la joven de 18 años en la grabación de una cámara de seguridad difundida el 28 de abril.

“Me cuesta trabajo decirlo, pero ya déjense de esos cuentos de que ‘se cayó’ o de que estaba tomada, a Debanhi, pues es ese tipo que la acosaba, que tuvo la oportunidad, se le hizo fácil y la drogó tal vez”, comentó el aparente estudiante de la UANL para el canal de YouTube Oxlack Investigador.

En el diálogo, que se dio durante una transmisión en vivo del creador de contenidos, el joven no proporcionó datos personales y tampoco confirmo o desmintió que hubiera dado declaraciones a la Fiscalía.

“ Creemos que él (acosador) tuvo mucho que ver porque se parece al del video , en el que prácticamente la está manipulando, porque Debanhi no huía por enojo o por pelea con amigas, te puedo asegurar que ella huía por cuestión de que sufrió un acoso, posiblemente la quisieron drogar (…) porque ella no acostumbraba a tomar, yo conviví con ella en dos fiestas de la universidad”, añadió.

