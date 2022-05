“Hay tanta tensión”: Especialista analizó lenguaje corporal de las ‘amigas’ de Debanhi Escobar

Las ‘amigas’ de Debanhi Escobar, últimas personas que vieron con vida a la joven y fuertemente implicadas en su desaparición, dieron detalles sobre lo ocurrido con la estudiante de Derecho en una reciente entrevista para Televisa. En ese contexto, la grafóloga y analista Maryfer Centeno describió el comportamiento mostrado por las féminas al brindar sus declaraciones.

“No son amigas, porque se acababan de conocer”, empezó analizando Centeno. Además, mencionó que una de las jóvenes conocía a Debanhi Escobar desde hacía cuatro meses, mientras que la otra la vio recién el mismo día de su desaparición.

Asimismo, la especialista se refirió a las posturas tomadas por las féminas durante la entrevista, en la que ambas muchachas se sentaron rígidas con las piernas cruzadas.

Amigas de Debanhi Escobar fueron entrevistadas recientemente. Foto: Televisa

“Esta es una postura espejo, los pies indican que ya se quieren ir. Cuando una persona ya se quiere ir, va a poner los pies hacia la salida. ¿Por qué adoptan posturas espejo? Porque están iguales y porque son aliadas, no quiere decir que sean amigas entrañables, simplemente en este momento son grandes aliadas. No se mueven, están completamente tiesas. Generalmente, cuando una persona miente, el cuerpo se pone rígido del cuello para abajo. Aquí vemos cómo el cuerpo está totalmente rígido. La postura de protección es porque se sienten ante una amenaza”, mencionó la grafóloga.

Se cubrieron el rostro

Si bien las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 aún se mantienen vigentes en algunos países, Maryfer Centeno resaltó el hecho de que las ‘amigas’ de Debanhi Escobar usaran mascarillas durante la rueda de preguntas.

“El entrevistador no trae mascarilla. Ellas lo hacen para evitar ser reconocidas e incluso se ponen lentes, que me han dicho en comentarios que ellas generalmente no utilizan”, remarcó.

Amigas de Debanhi Escobar fueron entrevistadas recientemente. Foto: Televisa

Evitaron mencionar el nombre de Debanhi

Durante la entrevista, ambas chicas evitaron mencionar el nombre de Debanhi Escobar y se mostraron nerviosas. “Esa es una reacción normal del cuerpo ante una amenaza, hay tanta tensión”, reveló la analista.

Finalmente, Centeno negó que el comportamiento de las jóvenes demuestre que hayan sido asesoradas por algún especialista. “Si hubiera un asesor, les habría dicho que lloraran, lo que logran es el efecto contrario, que es volverse lejanas e incluso las grandes villanas de la historia”, concluyó.