Debanhi Escobar: Fiscalía investiga a supuesto hombre que aparece en los vídeos del motel

La titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios aseguró también que se ha entrevistado a los conductores que estuvieron afuera del motel mientras la joven permanecía dentro.

People hold signs as they participate in the women's march demanding justice for Debanhi Escobar, who disappeared on April 9 and was found dead yesterday in the water tank of the Nueva Castilla motel, in Monterrey, Nuevo Leon state, on April 22, 2022. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)