“Espero que tengan una larga vida”: padre de Debanhi Escobar a ‘amigas’ de su hija

Hace unos días, las ‘amigas’ de Debanhi Escobar, Ivonne y Sarahí, presentaron su versión de los hechos en una entrevista para Televisa sobre lo ocurrido la madrugada del 9 de abril, día en que la estudiante de Derecho desapareció en la carretera Nuevo Laredo. Luego de sus declaraciones, el padre de la joven, Mario Escobar, les envió un contundente mensaje.

“ Lo que más quiero es dejar descansar a mi hija. No he tenido duelo , mi corazón sufrió una embolia y ahí se quedó. Que Dios las bendiga, sé que eran de la edad de mi hija y espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija. Estoy destrozado y por algo pasan las cosas. Si se sienten amenazadas, que digan la verdad, que no tengan miedo porque la sociedad quiere saber”, señaló el progenitor tras escuchar las declaraciones de la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinosa.

Asimismo, Mario Escobar fue consultado sobre la pelea entre su hija con Ivonne, mostrada en unos de los vídeos posteriores a la conversación que mantuvieron los padres de Debanhi Escobar con sus ‘amigas’.

“ Ellas en su momento hicieron sus entrevistas y después sale otra cosa. Ya juzguen ustedes. Eso tendrá que verlo la Fiscalía de Feminicidios para ver si es necesario que vengan a hacer otra declaración. Yo lo que quiero es saber la verdad”, sentenció.

Padre de Debanhi Escobar presenta resultados de necropsia

Este lunes 2 de mayo, Mario Escobar dio a conocer los resultados de la segunda necropsia realizada al cadáver de la joven de 18 años. “Los tenis no estaban puestos o ceñidos en sus pies. Eso es una puntual diferencia. Para quitarse las converse que ella usaba se hubiera tenido que sentar a desamarrar las agujetas.”, señaló el progenitor.