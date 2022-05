Vendedor de camisetas falsas es condenado a 6 meses de prisión

El Tribunal del Primer Circuito Judicial de la ciudad de Alajuela sentenció el último 10 de marzo a un hombre por importar camisetas falsificadas de la Selección de Costa Rica, informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

La condena estableció que hubo un perjuicio a la federación al traer al país centroamericano producto sin el uso autorizado de la marca, según recogió el medio local Teletica.

Se trata de la primera condena vinculada con la importación de camisetas adulteradas, un delito que también se comete con frecuencia en fábricas localizadas dentro de la nación.

Al implicado, identificado con los apellidos Núñez Navarro, se le impusieron seis meses de cárcel por el delito de venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos, cometido en perjuicio de la federación. No obstante, se le concedió el beneficio de ejecución condicional, por lo cual no tendrá que ir al centro penitenciario si no vuelve a infringir la ley.

Asimismo, el hombre deberá pagar la suma de 7 515 000 colones (11.350 dólares) por concepto de acción civil compensatoria, los cuales corresponden a 2 515 000 colones (3.800 dólares) por daño económico, más 5 000 000 colones (7.550 dólares) por el perjuicio a la imagen.

Las autoridades judiciales corroboraron que Núñez Navarro importó varios cargamentos con camisas similares en diseño, logo y marcas a las prendas originales que solo puede comercializar la empresa New Balance, patrocinador oficial de la selección costarricense.

En tanto, Gustavo Araya, secretario general de la FCRF, sostuvo que mantendrán la guardia en alto para continuar persiguiendo este delito, que perjudica el desarrollo de las selecciones nacionales.

“Estaremos en contacto con agencias aduaneras y depósitos aduaneros para alertar de importaciones falsificadas de este tipo. Pero, además, estamos analizando junto a nuestro Departamento Legal las acciones que tomaremos frente a las cantidades de camisetas falsas que se ven afuera del estadio durante los partidos, las cuales evidentemente también son productos falsificados. Debemos recordar que el escudo de la Federación, así como los distintivos de New Balance, son marcas registradas sujetas a todos los derechos por parte de los titulares”, expresó Araya.

Por su parte, el abogado Emilio Arana Puente, representante de la federación en este juicio, indicó que esperan marcar un precedente judicial en Costa Rica por un caso de importación de mercadería apócrifa .

“Es un poderoso mensaje dirigido directamente a quienes comercializan mercadería falsa, así como para aquellos que están planeando hacerlo. De igual manera, mediante la sentencia se logra la protección legal de comerciantes que venden productos legítimos, así como al consumidor del producto genuino”, señaló el legista.