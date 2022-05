¡Argentina hace historia!: se registra el primer título no binario a estudiante

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), en Argentina, informó que otorgará el primer título no binario a Mel Randev Gutiérrez, quien cursó la maestría en Comunicación Social, por lo que en su diploma se le reconocerá su identidad de género como profesore.

Mel Randev Gutiérrez realizó la petición gracias al apoyo de la Secretaría de Género de la FPyCS. Esta instancia es gestionada por Delfina García Larocca, quien comentó que esto representa un gran avance en materia de igualdad de género e inclusión

“Posiciona desde otro lugar a la hora de ir a buscar un trabajo a quienes sean no binarios para evitar discriminación”, afirmó.

La Secretaría de Género de la institución compartió en redes sociales un artículo con información sobre el suceso y recabó declaraciones por parte de Mel Randev.

“Lo que no se nombra no existe”, subrayó Randev.

“Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario”, declaró para un artículo que compartió la UNLP a través de redes sociales.

Se desconoce la fecha del día en que se hará entrega oficial del título; sin embargo, está confirmado que se realizará una ceremonia que conmemora el hecho que marca un precedente histórico para las personas que no se identifiquen con el género masculino o el femenino, reseñó el portal Aristegui Noticias.

El presidente Alberto Fernández ordenó por decreto el incluir “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI), en 2021, para quienes se identifiquen como personas no binarias. En ese contexto, Dhyzzi, hije del primer mandatario, ya cuenta con un DNI de ese tipo.