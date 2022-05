Miles de personas en varios países deciden convertirse en usuarios de OnlyFans por las cuantiosas cifras que famosos acumulan tras la difusión de sus contenidos en esta red social. Una de esas usuarias es la joven Faith Lianne, de 19 años, quien decidió ocuparse profesionalmente de su material hasta conseguir una cifra grande de dinero.

El hecho de que OnlyFans se haya convertido en una vitrina para llegar a acumular dinero se debe a que los suscriptores deben pagar una cuota de ingreso de acuerdo a las tarifas de los usuarios.

La plataforma, además, cobra para que los interesados paguen por material exclusivo. La mayor parte de este es un contenido especialmente para adulto.

Los usuarios que deseen acceder al perfil de Faith Lianne deben pagar un precio de 10 dólares por mes (38 soles). Entre otras de sus tarifas están 16,5 dólares (por tres meses) y 33 dólares (por medio año).

Sin embargo, la vida que lleva Lianne no siempre fue la que tiene ahora. Cuando sus padres se enteraron de la decisión que tomó, se enojaron con ella al punto de echarla de casa.

Ellos comentaron que su hija llevaba un estilo de vida distinto al de una estudiante promedio o una trabajadora.

“Traté de explicarles que tener un título ya no equivale al éxito que tenían cuando eran más jóvenes. Me dieron un ultimátum: seguir estudiando o no vivir bajo su techo”, contó la creadora de contenido.

En una entrevista en marzo del año pasado con medios británicos, la mujer manifestó que no fue una decisión fácil de tomar, ya que tenía la negativa de sus padres. “En estos días, ser un graduado parece tan sombrío, sin garantías de que obtendrás un trabajo exitoso”, precisó.

Lianne pasó tiempo con su hermano luego de salir de su hogar. Fue él quien la apoyó con el proyecto.

Actualmente la mujer cuenta con 4,9 millones de seguidores en Instagram. Artistas famosos como Snoop Dogg y Tyga están entre sus seguidores.

El éxito de la joven la llevó a reconciliarse con sus padres, quienes ahora incluso viven en la casa de su hija. Ella es quien ahora los financia económicamente.

“Compré una casa nueva por 800.000 dólares y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton. También gasto, cada 15 días, alrededor de 1.000 dólares en ropa nueva para fotos de Instagram u OnlyFans. Nunca uso lo mismo dos veces”, especificó.