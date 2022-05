En la cuenta de Instagram de Debanhi, que ahora está siendo administrada por su padre, Mario Escobar, se observó un video con imágenes que guardan relación con la violencia contra la mujer. Este post estuvo acompañado de la descripción “no te preocupes, Debanhi, no les creemos”.

Para los seguidores de la joven fallecida, la leyenda del video resultó extraña; sin embargo, entendieron todo cuando vieron los mensajes en el material audiovisual. Las frases u opiniones que se aprecian en la publicación tienen como finalidad responder a presunciones que comúnmente se emiten luego de la desaparición de una mujer o algún feminicidio, y que buscan señalar a la víctima como culpable.

“Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escapé con el novio; no, no vendía drogas ni estaba metida en cosas ilegales; no, no era novia ni acompañante de ningún narco”, son las palabras que se subrayan en el video.

Asimismo, Mario Escobar escribió un fuerte mensaje de reclamo por los duros comentarios que se les hace a las víctimas de abuso. “Este video no es de mi autoría; sin embargo, es la realidad que viven todas las familias de personas desparecidas. Las mujeres desaparecidas son culpables por el simple hecho de ser mujeres”, indicó.

A pesar del impacto del material, horas después de publicado el video, ya no aparecía en su perfil; por lo que muchos presumen que habría sido bloqueado por la plataforma o eliminado por Escobar.

El perfil de Instagram de Debanhi Escobar cuenta con más de 659.000 seguidores, cantidad de usuarios que aumentó desde que se difundió su desaparición el pasado 9 de abril, tras asistir a una fiesta en compañía de amistades. Luego de 13 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en una cisterna cerca del motel Nueva Castilla, en Nuevo León.