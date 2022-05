¿Por qué ha caído drásticamente la popularidad de Gabriel Boric en Chile?

No tiene precedentes recientes en Chile. La brusca caída del presidente chileno, Gabriel Boric, en las encuestas ha llamado la atención en los medios locales, acostumbrados a relatar una especie de ‘luna de miel’ en los primeros meses que cada persona ha ocupado La Moneda.

En su segundo mandato, Michelle Bachelet, recién en la semana 33, reflejaba más rechazo que aceptación en los sondeos. Incluso el antecesor de Boric, Sebastián Piñera —quien dejó el cargo con la menor aprobación desde 1990—, tuvo una caída recién en la semana 37.

La encuestadora Cadem, que realiza estos estudios semanalmente, reflejó el lunes 24 de abril la tendencia a la baja: solo un 36% respalda su gestión, mientras que su desaprobación alcanzó el 53%.

“En un comienzo, la aprobación cayó más entre quienes no votaron por Boric en segunda o en primera vuelta, afectados por temas como el orden público, pero esta semana vimos una caída en su electorado”, afirmó el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson.

Por primera vez en la administración del joven izquierdista “hay más pesimismo que optimismo, y las expectativas de consumo están en su nivel más bajo desde 2014″.

¿Por qué ha caído drásticamente la popularidad de Gabriel Boric?

Entrevistado por este diario, el profesor de estudios políticos en la Universidad Austral de Chile, Miguel Ángel Martínez Meucci, mencionó algunos de los factores que habrían perjudicado al jefe de Estado en su accionar.

En primer lugar, habló de que tal vez “la pérdida de popularidad de Boric haya sido más rápida de lo normal porque fue una elección bastante polarizada, a diferencia de las anteriores”.

De hecho, la encuesta de Cadem confirma que los segmentos donde se registra la desaprobación más alta son las personas que se identifican con la derecha (78%) y los que votaron por José Antonio Kast (89%) en el balotaje de 2021.

En segundo lugar, se refirió a la Convención Constitucional que legisla actualmente para dar con una nueva carta magna en Chile. “La popularidad del presidente está bastante atada a esa circunstancia particular, coyuntural”.

“Hay una especie de vinculación con la popularidad de la Convención Constitucional. Los últimos sondeos muestran que las dudas y el escepticismo con respecto a la labor de la Convención Constitucional han ido elevándose a lo largo de las últimas semanas”, dijo.

Efectivamente por cuarta semana consecutiva —según Cadem— el rechazo (46%) está por encima del apruebo (37%) de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo.

“La Convención incide, pero es el Gobierno el que no logra generar confianza en su capacidad de manejar la inflación”, manifestó Jeanne Simon, de la Red de Politólogas.

Se trata de una de las causas más repetidas. “El Gobierno se encuentra atrapado en lo imposible de dar más recursos y enfrentar la inflación”, añadió el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem.

Esta semana, el Ejecutivo de Boric acordó con la Central de Trabajadores el aumento del 12,5% del salario mínimo, y anunció un programa para ayudar a 1,5 millones de hogares, tras un mes de marzo en el cual la inflación tuvo un incremento anual de 9,4%.

“Hay distintas razones (para su caída). No ha logrado comunicar bien lo que está haciendo. Algunas ministras/os tienen un relato, pero muchos no. Hay errores no forzados, así como una campaña en redes sociales que va generando una sensación de crisis”, apuntó Simon.

El caso más sonado es el de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien se llevó múltiples reflectores luego de una falla de seguridad que la expuso en una visita al sur a una zona en conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado.

Además, tuvo una errática actuación en el Congreso, donde hizo una falsa denuncia sobre la expulsión de migrantes emprendida por el gabinete de Piñera. Una circunstancia que lo llevó la semana pasada a ratificar que “nunca pensé en renunciar”.

“La ministra Izkia Siches ha tenido varios errores en sus alocuciones públicas, y también el propio Boric ha tenido alguna que otra actuación polémica”, afirmó Martínez Meucci. “El Interior no ha logrado explicar bien su estrategia”, añadió Simon.

Boric, quien todavía no cumple dos meses en el cargo, inició sus funciones en medio de enormes expectativas tanto en Chile como a nivel internacional. Su discurso renovador y su juventud generaron ilusión en la población, empero la situación ha cambiado.

Ahora, en el poder “hay mucha desconfianza y no se sabe qué esperar de él”, de acuerdo a Simon. “También el dólar se ha disparado”, señaló Martínez Meucci.

“Ninguno de estos factores explica por sí solo lo que está sucediendo, sino que habría que tomarlos todos en consideración para hacerse una idea general de qué es lo que estaría ocurriendo”, concluyó el profesor universitario.