Emigró a Europa con solo una mochila, durmió en la calle y ahora es dueño de su propia empresa

Cuando Raúl Cazenave abandonó su natal Argentina para vivir la aventura en Europa con solo 25 años, jamás imaginó que no regresaría a su país. No había terminado el colegio, no era buen alumno, pero se destacó jugando rugby en el club Náutico Arsenal de Zárate. Aun así, pese a sus limitaciones, logró abrir su pizzería y comprarse una moto en la ciudad de Buenos Aires.

A pesar de su notable éxito como un hombre de negocios, Cazenave quiso probar suerte en Europa, y junto a su amigo Eugenio abandonaron América del Sur con miras a un destino completamente desconocido para él: Italia.

“Me fui a Italia como una aventura porque estaba bien en Zárate, pero tuve ese impulso de querer ir a probar suerte en Europa. Me fui sin saber lo que iba a pasar . El 6 de marzo de 2002, llegamos a Roma con los pocos dólares que llevamos y no nos alcanzaba ni para la pizza. Estaba vestido con bermudas y mocasines, pero Italia nos recibió con 18 grados bajo cero y un metro y medio de nieve. Esa fue la bienvenida ”, contó el empresario argentino entre risas al medio Infobae.

Sin un lugar para dormir, sin nada que comer y apenas hablando español, Raúl y Eugenio ayudaron a una señora italiana que en agradecimiento les dio comida y se convirtió en su ‘ángel guardián’.

“ Nos ayudó con la documentación para hacer la ciudadanía y hasta nos consiguió trabajo a cambio de alimentos y techo . No tuvimos problema en dormir en iglesias a cambio de cambiar sus lámparas, cortamos pasto, pintamos casas. Hicimos lo que fuera”, continuó relatando Cazenave.

Con sus papeles en regla, ambos emprendedores llevaron a sus respectivas novias a Italia y se casaron. Allí, Raúl tuvo a su primer hijo y pudo comprar una casa en Treviso, donde vivió por 8 años. Luego iniciaría su aventura en España como profesor en un gimnasio, tiempo en el que hizo una breve visita a un familiar en Londres, ciudad a la que terminó mudándose en el 2011.

A10 Removals, empresa de Raúl Cazenave. Foto: Infobae