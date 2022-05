Los rechazaron 16 veces, y cinco años después fueron adoptados por un padre soltero

Tres hermanos huérfanos fueron adoptados por un padre soltero. Ellos son Miguel, de 4 años; Willis, de 6 años, y Nevaeh, de 9 años, quienes ingresaron a un hogar de tránsito en 2016 con la esperanza de encontrar una familia permanente; sin embargo, 16 traslados y cinco años después, eso no parecía ser algo que estuviese destinado a ocurrir… hasta que apareció Darryl Andersen.

Andersen ya tenía tres hijos mayores y no tenía planes de expandir su familia, pero cuando escuchó la historia de los pequeños no pudo resistirse. Aunque entendía que no muchos padres están dispuestos a adoptar a tres niños al mismo tiempo, la escena le seguía pareciendo un poco cruel.

“Hay niños en este mundo que no tienen un lugar al que llamar hogar. Cuando llega la Navidad, ¿adónde van? Creo que una de mis principales motivaciones es, como dice el dicho, que como me han dado mucho yo también debo dar”, dijo Darryl al medio KSL TV.

El renovado padre destacó que los tres hermanos eran extremadamente unidos, una familia en sí misma a la que él estaba sumándose, y no al revés. “Son muy cercanos y entienden perfectamente que la vida es compleja. Fueron colocados 16 veces en distintos lugares y en hogares grupales, por lo que todo lo que tenían era el uno al otro”, añadió.

PUEDES VER: Mujer deja Miami para hacerse una cirugía estética y fallece una semana después

Darryl entiende que su relación con los niños irá reforzándose con el tiempo. Mientras tanto, ellos simplemente se sienten agradecidos con su nuevo papá. “Todos te amamos más que a la Tierra. Es porque eres un buen padre. Te queremos tanto”, comentaron los chiquillos ante las cámaras de televisión.