Modelo brasileña se declara autosexual: “Me siento atraída por mí misma”

Según los sexólogos, la autosexualidad es una orientación sexual en la que el individuo siente placer y atracción consigo mismo. Este patrón dista mucho de la personalidad narcisista y va mucho más allá del hecho de solo mirarse en el espejo.

Así lo señaló la modelo de Playboy Luana Sandien, quién se declaró autosexual, y cuya historia se ha vuelto viral en las redes sociales tras una peculiar sesión de fotos. Ahora, ella se encuentra fuera del mercado, pero no porque haya comenzado alguna relación sentimental, sino por su orientación sexual.

“Si no puedes amar a alguien, más vale que te ames a ti mismo. Me siento atraída por mí misma. Siempre me he sentido así, pero no sabía que había un nombre para ello. Es bueno saber que no estoy loca por ello, y que no soy una narcisista masiva, es algo real que mucha gente experimenta. Fue muy importante saber que no estoy sola “, confesó la influencer brasileña en una entrevista.

En palabras de la modelo, la autosexualidad es una “especie de amor propio con esteroides”, que la hace estar contenta con su aspecto físico y sentir deseo sexual al mirar su imagen en un espejo.

“Saldría conmigo misma. Es una buena manera de aprender más sobre mí misma”, confesó la chica playboy y protagonista de una reciente sesión de fotos en honor a su orientación sexual.

El término lo acuño el terapeuta Bernard Apfelbaum, en 1962, para identificar a aquellas personas para las que ningún compañero en la cama sería capaz de superar el placer que se siente consigo mismo. Entre otros famosos que se han declarado autosexuales, se encuentra la socialité Kourtney Kardashian.