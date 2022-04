Vegano bebe su orina diariamente y afirma que es el “secreto de la eterna juventud”

Harry Matadeen, un residente vegano de Hampshire, al sur de Reino Unido, afirma que bebe su orina todos los días tras fermentarla durante un mes. Según el hombre, la práctica lo ha “curado” de su depresión y ha provocado que luzca más joven.

El hombre de 34 años le dijo a Jam Press que inició esta rutina, en 2016, en un intento de “sanación”.

“Desde el momento en que bebí la orina, despertó mi cerebro. Sentí una nueva sensación de paz, calma y determinación”, señaló.

Tras su experiencia, el hombre ha publicado varios libros sobre terapia de orina, incluidos “Orina envejecida: descubrimiento del siglo” y “Orina envejecida: redescubrimiento del siglo”.

Libros de Harry Matadeen. Foto: Amazon

Matadeen, además, usa sus desechos líquidos en su piel, como si fuera una crema humectante.

“La orina me ha hecho parecer mucho más joven. Beber la orina envejecida ha revitalizado mi rostro a sus años juveniles y cuando me lo froto en la cara, la diferencia es instantánea y obvia”, afirmó Matadeen, de acuerdo a un reciente informe de The New York Post.

El vegano denominó su proceso como “el secreto de la eterna juventud” y afirmó que constantemente lo confunden con alguien de 20 años.

¿Cómo ha reaccionado la familia de Harry Matadeen con su práctica?

De acuerdo al testimonio de Harry Matadeen, su familia “nunca aprobó” su hábito y fue una de las razones por las que su hermana dejó de comunicarse con él.

Sin embargo, el individuo manifiesta que tiene personas cercanas a él con las que puede contar para recibir apoyo.

“He elegido a todos mis amigos ahora y todos ellos hacen terapia de orina fresca envejecida o la aprueban”, afirmó. “Si no lo hicieran, no los tendría como amigos, así de simple”, concluyó.

