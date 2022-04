¿Cómo Chile forjó el proceso para una nueva Constitución?

Durante las primeras semanas de abril de este año, varias decenas de personas se manifestaron en Santiago para mostrar su rechazo a la nueva Constitución que se redacta en Chile, en reemplazo de la promulgada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet y que a su vez tendrá que validarse en setiembre en un plebiscito de voto obligatorio.

“Rechazo popular”, “Yo no apruebo” o “Era no más abusos, no menos derechos”, fueron algunos de los lemas elegidos por los manifestantes en sus pancartas y carteles para mostrar su desacuerdo con el trabajo que desde el pasado 4 de julio realiza la Convención Constitucional en la elaboración de la nueva carta magna.

Los manifestantes denunciaron que el órgano constituyente pretende en la nueva Constitución quitar derechos como la propiedad privada, legalizar el aborto libre o expropiar los fondos privados individuales de pensiones.

Las personas también alegaron que la nueva carta magna llevará al país al comunismo de la mano del flamante presidente Gabriel Boric, un ex líder estudiantil de 36 años al frente de una alianza de izquierda que incluye el Partido Comunista, pero que ha criticado regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela o el de Daniel Ortega en Nicaragua.

¿Qué hizo Chile para llegar a una nueva Constitución?

El domingo 25 de octubre de 2020 se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución. El resultado fue abrumador: un 78% de la población votó por su cambio.

Alrededor de 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna en Chile. Foto: AFP

Dicho referendo fue aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019.

¿Cómo se concibió la Convención Constitucional?

La Convención Constitucional fue concebida como la salida institucional con la que Chile encauzó las violentas protestas sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019 en las que señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad en el país.

Organizaciones civiles y estatales convocaron protestaron en 2019 por una nueva Constitución. Foto: Agencias

El portal web de la Convención destaca que su misión es redactar y aprobar la propuesta de una nueva constitución de la República. Esto se pudo habilitar por el plebiscito del 25 de octubre de 2020.

El trabajo de esta, en tanto, será sometido a un referéndum con voto obligatorio para que se apruebe o rechace el próximo 4 de setiembre.

Además, se precisa que “tiene su origen en la ley 21.200 de reforma constitucional que convocó a las elecciones de convencionales del 15 y 16 de mayo de 2021 y que incluyó, por primera vez, paridad entre hombres y mujeres y escaños reservados para los pueblos originarios”.

Algunos artículos que se han modificado hasta la fecha

Chile se considerará “un Estado social”, según el proyecto de nueva Constitución, lo que cambiará su papel subsidiario que recoge la actual carta magna, de acuerdo a una publicación de la Convención Constitucional.

“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”, señala el artículo 1 de la futura ley fundamental aprobada por la Convención Constitucional, que será votada el próximo septiembre en un plebiscito en el que están llamados a participar más de 15 millones de ciudadanos.

La definición es considerada por varios analistas como uno de los puntos clave que resume el giro en el pacto social que reclamaron los chilenos en protestas masivas, algunas violentas, desde octubre de 2019.

“Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”, continúa el artículo aprobado.

También se aprobó por una mayoría transversal “la consagración de los emblemas nacionales”. Bandera, escudo e himno se mantendrán inalterados, demostrando que eran falsas las polémicas surgidas en el debate público y en redes sociales de que estos iban a ser cambiados.

En otros artículos se recoge que Chile será un país “laico, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales”, “conformado por diversas nacionalidades”, con una “democracia inclusiva y paritaria” y en el que “quien dañe el medio ambiente tendrá el deber de repararlo”, según el texto.

La nueva Constitución ha generado polémicas a lo largo de las últimas semanas y en las últimas cuatro encuestas publicadas. En tres de ellas vencía la opción de rechazar la nueva carta magna, sin que se hubiera divulgado aún un borrador.

Con información de AFP y EFE.