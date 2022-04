R. A. son las iniciales del joven que estaba organizando su fiesta de cumpleaños para recibir la mayoría de edad. “Quiero hacer una monedita para un asado”, confesó el joven de solo 17 años quien decidió acompañar a su padre a trabajar para ganar un poco de dinero y solventar los gastos que requería la comida que tanto deseaba.

“Yo no lo quería llevar porque era menor, pero como el viernes eran sus 18 me dijo: ‘Papi, llévame, quiero hacer una monedita para hacerme un asadito’. Por eso iba conmigo”, contó Juan Arias, padre del menor.

El aún menor de edad paseaba con su bicicleta justo atrás de su padre cuando, de pronto, fue alcanzado por el medio de transporte conducido por un hombre de 60 años, identificado como Rául Ontiveros. Las graves lesiones de R.A. hicieron que no resista mucho tiempo y fallezca poco después del fuerte impacto.

“Yo iba adelante. Sentí un golpe, miré para atrás y me puse a buscarlo porque no lo veía. Lo encontré adentro de la cuneta. Yo le hablaba, le gritaba... él estaba sentadito y no podía hacer nada”, recordó su padre.

Juan Arias también comentó que su hijo “era muy bueno”. “Un niño muy sano que no hacía nada malo”, añadió. El apenado padre de familia indicó que no tenía ni siquiera redes sociales.

Según el Diario El Cuyo, actualmente, el cuerpo del joven se encuentra a la espera de una autopsia. Este documento servirá para presentar una denuncia penal sobre el taxista, ya que se demostrará si fue el culpable de la muerte del menor.