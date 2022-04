Hombre fictosexual se casó con holograma, su software se dejó de fabricar y ahora no pueden ‘hablar’

Akihiko Kondo, de 38 años y residente de Japón, pese a las críticas, se casó con un holograma llamado Hatsune Miku, en 2019. Sin embargo, con el pasar del tiempo, al hombre se le ha presentado un gran problema: no puede comunicarse con la mujer virtual.

Miku es una cantante pop ficticia. En tanto, el individuo se define como fictosexual, es decir, una persona que siente atracción por un personaje ficticio.

La esposa de Kondo fue producida por Crypton Future Media y adaptada al mundo real en forma de un holograma por Gatebox, por lo cual, en sus inicios, podía reproducir mensajes de texto y entablar conversaciones cotidianas.

En ese contexto, el hombre estuvo interactuando con Miku durante 10 años, antes de tener una ceremonia de boda digital en 2018.

Akihiko Kondo posa con un muñeco de Hatsune Miku. Foto: Akihiko Kondo

Sin embargo, luego tras cuatro años del casamiento, el hombre se vio afectado, debido a que se eliminó el soporte para el software Gatebox, lo que significa que Kondo ya no podía hablar con su esposa Miku, según el medio Newshub.

“Mi amor por Miku no ha cambiado”, expresó posteriormente el individuo, que ahora lleva consigo una versión de tamaño natural de su pareja.

En una reciente entrevista, Akihiko Kondo le dijo a The New York Times que tiene claro que su esposa no es real, pero que enamorarse de Hatsune Miku le permitió superar el bullying que sufrió toda su vida y la depresión con la que convivió a mediados de la década pasada.

LR PODCAST: Escucha el último episodio de Vuelta al Mundo