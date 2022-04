Detienen a soldado ruso que planeó junto a su esposa violar a mujeres ucranianas

Un soldado ruso de 27 años, que le pidió “permiso” a su esposa para violar a mujeres ucranianas en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, fue puesto a disposición de las autoridades de Kiev, cerca de Ia ciudad de Izium en la provincia de Kharkiv.

El diálogo de los esposos fue interceptado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU), pues desde su difusión provocó indignación en muchos usuarios a nivel mundial. Las fuerzas del orden del país presidido por Volodímir Zelenski se comprometieron para “expulsar este espíritu maligno de Ucrania lo antes posible”.

Además, la detención del soldado fue corroborada a través de la red social Telegram por el exdiputado ruso Ilya Ponomarev, quien actualmente se encuentra en el exilio. Él aseveró que los implicados en este caso han sido identificados como Roman Bykovsky y Olga Bykovskaya.

Cabe precisar que la controversia sobre la conversación de la pareja se generó porque la mujer permitió la idea de que su esposo viole a ucranianas. Incluso, llegó a recomendarle que si lo hacía, no le contara y que no olvidara ponerse preservativo.

“Ve allá, viola mujeres ucranianas y no me digas nada, ¿entendiste? (...) No me comentes nada y usa protección”, se escuchó en el diálogo.

Diversas organizaciones de derechos humanos han rechazado que se cometan abusos sexuales como “arma de guerra” en Ucrania. Así mismo, el medio de información inglés ITV News indicó que varias mujeres, envueltas en el escenario del conflicto, se ven obligadas a raparse el cabello para no ser víctima de violaciones.