Desapariciones y violencia contra la mujer: casos más sonados de América Latina en los últimos días

En los últimos días, Naciones Unidas pidió a México que tome “medidas inmediatas” para poner fin a “la alarmante tendencia al alza de las desapariciones forzadas”, incluso de menores.

Una publicación de PRADH reseña que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ha destacado que, si una mujer es víctima de desaparición forzada por razones asociadas al hecho de ser mujer, es víctima de violencia contra las mujeres.

Seis países de América Latina se ubican entre los 10 con mayor cantidad de desapariciones forzadas producidas entre 1980 y 2020, según el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.

Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile están junto a Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán como los países con mayor cantidad de desapariciones forzadas de los últimos 40 años.

Entre el 15 y 26 de noviembre de 2021, un comité del organismo visitó el país norteamericano y difundió un texto que reseñaba que había una “tragedia humana”. Hasta ese momento se habían contabilizado 95.121 personas desaparecidas.

Naciones Unidas también hizo énfasis en que “las cifras oficiales muestran un aumento notable de desapariciones de niñas y niños pequeños a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que exista impunidad en casos de desapariciones forzadas, como lo reportó la ONU.

“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, la impunidad”, dijo el mandatario en su habitual conferencia diaria.

Además, enfatizó que dicho Comité no está actuando con apego a la verdad, porque considera que “ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos”.

Desaparición y muerte de Debanhi Escobar, el caso que ha conmocionado al mundo

Debanhi Escobar era una adolescente de 18 años. Su cuerpo sin vida fue hallado el viernes 22 de abril en el estado de Nuevo León, al noreste de México. La joven fue reportada como desaparecida el 9 de abril en el país horas después de haber salido de una fiesta.

Luego de 13 días fue encontrada sin vida en las cisternas de un motel de la zona. El deceso de la joven remeció a todo el país y generó varias protestas contra la violencia machista.

Debanhi fue estudiante de Criminología y era hija única. Sus padres han exigido justicia a las autoridades de México.

La joven se reunió con sus amigas la noche del 8 de abril, pero luego de la fiesta a la que habían asistido ella y sus amigas discutieron, por lo que dos de ellas se fueron en un vehículo. Ella, en cambio, se subió a otro automóvil, de acuerdo a la versión del taxista Juan David Cuéllar.

Mario Escobar, padre de Debanhi, denunció en días pasados ante la prensa mexicana que vio un video en el que aparece el taxista tocando a la joven, que oponía resistencia. Sin embargo, Cuéllar negó que eso haya ocurrido.

“En ningún momento. Siempre traté de ayudarla. No estaba (Debanhi) en sus cincos sentidos; eso sí lo puedo decir. No hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa”, expresó el chofer.

Asimismo, reveló un audio de Debanhi que él grabó ese día. “Mis papás merecen la verdad, la verdad —¿cuál verdad?, pregunta el taxista—. Mis papás merecen la verdad”, se escucha en la grabación.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué: creí en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos, les pedía copias. Es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, expresó Escobar tras enterarse del hallazgo del cuerpo sin vida de su hija.

Indignación y protestas por secuestro y violación de una niña de 3 años en Perú

El secuestro y violación de una niña de 3 años en Chiclayo, en la región peruana de Lambayeque (norte), provocó la indignación y rabia de miles de ciudadanos en varias partes del país, y el caso fue tratado en diversos medios extranjeros durante las últimas semanas.

La menor fue reportada como desaparecida el último 12 de abril. Un día después, el miércoles 13, la Policía nacional la encontró y detuvo al agresor de 48 años, identificado como Juan Antonio Enríquez García.

El arrestado fue acusado de los delitos de violación sexual y secuestro en agravio de una niña de 3 años.

En varias partes del país colectivos feministas y la sociedad civil salieron a protestar para exigir justicia ante lo sucedido durante esa semana.

En Lima, la protesta estuvo protagonizada por niños y familias completas, que animaban a otros ciudadanos a unirse a la marcha porque también puede ser abusados uno de sus hijos o hijas, mensaje que también transmitían a la Policía, que velaba por el orden, reseñó EFE.

Tras el hecho, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que su Gobierno evaluaría plantear al Congreso de la República que se incluya, en el Código Penal la sanción de castración química para violadores de menores.

La iniciativa fue aprobada en Consejo de Ministros el último 20 de abril. Por su parte, el mandatario peruano afirmó que confía en el respaldo del Parlamento.

Crisbelis Sarmiento desapareció y fue asesinada en Venezuela

La joven Crisbelis de Jesús Sarmiento Guilarte, de 22 años, fue localizada sin vida el lunes 18 de abril. El cuerpo fue encontrado bajo tierra en el patio de una casa de un sector en Puerto La Cruz, noreste de Venezuela.

El cadáver se encontraba en estado de descomposición porque tenía entre cuatro y cinco días de fallecida, de acuerdo a la información de expertos forenses.

El principal sospechoso del crimen fue identificado como Jesús Alejandro Alcalá Romero. En el interrogatorio, él admitió que el último 12 de abril llevó a Crisbelis desde un sitio nocturno donde se encontraron hasta una vivienda. Posteriormente, la delegación de la Policía científica alegó que no tenían argumentos suficientes para retenerlo y lo soltaron.

Los familiares, amigos y sociedad civil salieron a marchar para llamar la atención de las autoridades y que por consiguiente agilizaran la búsqueda de la joven. El caso provocó la indignación de usuarios en redes sociales y la atención de la prensa local.

Al enterarse de que fue hallado el cadáver de Sarmiento, los familiares convocaron otra protesta para exigir la destitución de los funcionarios de la Policía científica, que, según los manifestantes, no actuaron de la manera correcta en el caso.

Alcalá Romero fue privado de su libertad luego de que el Tribunal Segundo de Control con competencia en violencia contra la mujer emitiera una orden de captura. El sujeto fue imputado por femicidio agravado, acto sexual con víctima vulnerable y amenazas.

