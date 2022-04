En la ciudad de Arrecifes en Argentina, un chico de 14 años de edad dejó una nota sobre la mesa de su hogar para informarle a su padre que fugaba de casa. “Me voy a estudiar el mundo. Llevo ropa suficiente y 15 mil pesos que estuve ahorrando. No quiero depender de nadie. Además, esa escuela no tiene nada nuevo que enseñarme. No me busques, voy a estar bien”, escribió en un pedazo de la hoja de papel, el 2 de marzo de este año.

El menor había ideado todo e incluso ese día, al amanecer, mantuvo su rutina convencional. Se vistió como para ir a la escuela, subió a su bicicleta playera negra y con un convincente “me voy al colegio” se despidió de su padre, quien no sospechaba nada al respecto.

Sin embargo, el progenitor del joven “T” (inicial que se le atribuye para proteger su identidad), una vez que vio la carta de despedida de su hijo en el living de la casa, dio aviso a las autoridades para que puedan ubicarlo cuanto antes. Además, se informó que dentro del manuscrito se leía el motivo por el que podría haber fugado de casa.

“También me fui porque tengo que cuidar de dos personas a las que amo. Cualquier duda que tengas pregúntale a ‘Y’. A ella le conté sobre esas dos personas a las que amo. Dile a ‘Y’ que te diga lo que sabe de mí. Eso es lo último que te digo: Te amo, pa’”, se lee al finalizar la nota.

Carta del adolescente denominado "T" que dejó para su padre. Foto: cortesía Infobae

Las autoridades lograron descifrar el último mensaje del menor. Ellos indican que las personas a las que “T” aseguraba amar serían una mujer mayor, que conoció mediante redes sociales, y el hijo de esta. A pesar de no estar identificados, se presume que viven en Buenos Aires.

Debido a esto, los agentes policiales realizaron las diligencias y comenzaron a revisar las cámaras de seguridad en los tramos rumbo a la capital argentina. Gracias a ello se pudo ver a “T” manejar su bicicleta y estar con la misma ropa del día de su desaparición. Bastaron pocas horas para que los efectivos de la zona de Morón encontraran al menor en la Autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 42.

Registros de cámaras de seguridad confirmaron el rumbo del menor. Foto: cortesía Infobae

“Si bien estaba en buen estado de salud, se notaba claramente que había estado todos estos días a la intemperie. No se había bañado y tenía la misma ropa que el día de la desaparición”, explicó el responsable de búsqueda.

Aunque fue llevado a un centro médico para asistirlo, el adolescente de 14 años continuaba diciendo que no quería regresar a su casa. Los policías indicaron que, luego de pasar por unas pruebas psicológicas y una entrevista con una asistente social, se tomará la decisión de devolverlo con su padre o llevarlo con otro familiar.