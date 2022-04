Jonathan Emilio Rodríguez Morales es un ciudadano residente de Durán, un cantón de la provincia del Guayas, en el Ecuador, que contó en un reportaje para “Teleamazonas” que un día fue a renovar su cédula de identidad y se topó con la sorpresa de que en su estado civil figuraba como casado. Desde entonces, han pasado ya dos años y todavía no le han brindado ninguna solución.

El hombre explicó que hizo la renovación porque necesitaba realizar un trámite personal urgente, por lo que en su momento no le dio demasiada importancia al error. Añadió que su caso ha quedado estancado.

“Fui a renovar mi cédula para inscribir a mi hija y me di con la sorpresa de que me he casado, sin firmar un papel ni una acta”, señaló.

Desde que inició la odisea para recuperar su soltería (al menos de manera legal), Rodríguez cuenta que el Registro Civil no ha hecho más que pedirle que haga innumerables trámites, sin señales aparentes de que el caso se estuviera moviendo. Incluso, tuvo que viajar hasta Quito para aclarar el tema.

Según el reportaje, la institución se ha comprometido a investigar el caso y darle el seguimiento debido para, finalmente, darle pronta solución al estado civil del ciudadano.

El Registro Civil ecuatoriano emite, a diario, 7.000 cédulas, según conteos de la propia entidad. Para tener una idea de la sobredemanda que existe, Fernando Alvear, director de la institución, dice que se solicitan entre 8.000 y 8.500 en cada jornada.