El caso de Debanhi Escobar ha conmocionado al mundo, tanto por el crimen como por las inconsistencias que lo rodean. Luego de que apareciera el cuerpo de la joven el último jueves 21 de abril en una cisterna, a la espalda del motel Nueva Castilla, sus familiares han alzado la voz para protestar en contra de las autoridades, quienes descartaron un delito de acoso por parte del taxista que la transportó la noche de su desaparición, pese a la existencia de videos que probarían que hubo tocamientos indebidos.

Juan David Cuéllar fue el chofer del vehículo, contactado por una de las amigas de la joven para que la recoja luego de una fiesta a la cual habían asistido juntas. Cuéllar fue la última persona conocida en verla con vida, y quien registró sus últimos momentos en una fotografía donde se le ve en la carretera de Nuevo León, después de bajar de su auto.

Ahora, en una entrevista con el noticiero INFO7, el hombre brindó detalles de su versión de la historia y contó que las amigas de la joven la acompañaron a que suba al taxi y se marcharon, al mismo tiempo, en otro auto que llevaba a más personas.

“Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento en que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere. (Ellas) pasan en otro carro”, empezó contando en la entrevista con el periodista Luis Padua.

De acuerdo al chofer, Debanhi le dijo que sus acompañantes habían sido malas amigas por abandonarla. También señaló que la joven no le brindó la dirección de su casa y que, tras escribirle a sus amigas para pedírsela, no recibió respuesta.

La joven se habría pasado al asiento del copiloto cuando le pidió al taxista un cable para cargar su celular, hasta que finalmente le solicitó ir a otra fiesta y, sin mayor explicación, se bajó del vehículo a medio camino.

“Donde avancé antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo, se baja, ahí es donde yo tomo las fotografías y le aviso a su amiga de que se bajó (…) ‘Ya no quiso que la llevara. Me empezó a manotear y mejor le dije que se bajara. Nomás te aviso para que vengan por ella. No quiere irse, nomás te aviso. A lo mejor sus papás pensarán que yo la emborraché’”, añadió.

Mario Escobar, el padre de la joven, aseguró en días anteriores que la Fiscalía de Nuevo León le mostró imágenes donde se ve al taxista agrediendo sexualmente a su hija, lo que generó que ella tome la decisión de bajarse del vehículo de inmediato.

“En ningún momento (la acosé), yo traté de ayudarla”, concluyó el taxista durante la entrevista, mientras negaba las acusaciones en su contra.

¿Cómo denunciar violencia contra la mujer en Perú?

Recuerda que si estás sufriendo o conoces algún caso de violencia familiar o sexual, te puedes comunicar con la Línea 100 desde cualquier teléfono y durante las 24 horas del día, o puedes ingresar aquí para entrar al Chat 100, de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 10.00 p. m., para recibir orientación psicológica.