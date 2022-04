Las mujeres wichí son consideradas celestiales, se dice que tienen conexión con los astros y que a partir de ellas existe la humanidad wichí. “Nosotras fuimos las que educamos al macho que habitaba en la tierra, nosotras humanizamos al macho que estaba en la tierra. Nosotras educamos incluso sus instintos porque éramos mujeres estrella, mujeres celestiales, mujeres espirituales. Ese es el rol que tenemos nosotras como mujeres wichí. Y también es parecido a otros pueblos indígenas”, define Octorina Zamora.

Zamora es la representante wichí que hace más de dos décadas lucha por que los wichí tengan la justicia que requieran en caso de abusos. Su lucha incluye desde denuncias por niños que mueren por desnutrición hasta lo que se ha convertido en su principal propósito, conseguir la erradicación del ‘chineo’.

El ‘chineo’ es el término que se utiliza para señalar las violaciones sistemáticas a niñas wichí desde la edad de 7 años. Quienes cometen estos abusos son hombres blancos o llamados por los miembros de la comunidad ‘criollos’. Las mujeres que hoy alzan sus voces comentan que estos agresores son policías, comerciantes, enfermeros, terratenientes y otros.

Este tipo de violencia se remonta al periodo de invasión española y está relacionado con el etnocidio que han sufrido los distintos pueblos originarios de América del Sur. Debido a la duración de esta práctica, las autoridades la calificaron como algo “cultural” cuando Octorina Zamora denunció los hechos.

“Cuando hicimos el reclamo, por ejemplo, en el Ministerio del Interior nos dijeron que no podían hacer demasiado porque se trataba de una práctica cultural. Pero no lo es, porque no es parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas entregar a las niñas para que sean violadas, sino que es algo que se da por la dominación misma y por impunidad de los criollos con las comunidades indígenas”, indicó la líder.

A pesar de que la propia justicia le cerró las puertas, esta valiente mujer no descansó hasta encontrar algún abogado que la ayudara a defender a las mujeres wichís. Fue así como conoció a Luis Véliz, el defensor oficial multifueros, quien pronto recorrió diversas comunidades explicando la importancia de no callar los abusos y denunciarlos.

Van 29 mujeres que han denunciado formalmente a sus abusadores. La mayoría de ellas quedaron embarazadas de sus agresores y mediante pericias de ADN se demostró la paternidad de estos hombres, quienes deberán hacerse cargo de sus hijos mediante retribuciones económicas.

Sin embargo, el dinero es lo que menos importa en estos casos. El dolor y las heridas que dejan en el orgullo de las mujeres wichí se pueden escuchar en cada uno de los relatos de horror que narran. “Volvía de la escuela con mi prima, agarradas de la mano, estaba cerca de mi casa, faltaba poco para llegar. Ella alcanzó a correr, pero yo no. Me subieron a un auto, eran hombres blancos, y me violaron. Hoy no quiero que eso le suceda a ninguna de mis hijas, por eso digo basta de chineo”, contó una de las denunciantes.

La campaña “Basta de Chineo”, organizada por las mujeres originarias, es una muestra del pedido de auxilio para que se expongan sus casos. Ellas se han propuesto no callar más ningún tipo de abuso, para no seguir escondiéndose por miedo a los “blancos”.