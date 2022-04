Silvia Susana Jácome tiene 67 años, es licenciada en Comunicación y maestra de Educación Sexual. Le gusta nadar, la danza burlesque y es apasionada del rugby. Su historia la ha convertido en una de las voces más importantes en el activismo por las mujeres y población LGTBIQ+ de Latinoamérica.

“Como a los 7 años nos juntábamos con los primos —éramos cinco, una mujer, tres hombres y yo— para representar ‘Los cuentos de Cachirulo’ (cuentos de príncipes y princesas). Por supuesto que el papel de la princesa lo hacía mi prima, pero un día se enfermó y no llegó a la reunión familiar y yo me ofrecí a hacer su papel. Entonces me puse una crinolina, una diadema y otros accesorios de mi tía Gloria. Me sentí tan bien al verme como una niña vestida de princesa que desde ahí me empecé a cuestionar si yo era niño o si más bien era una niña. Claro que, en ese entonces, ni siquiera sabía que existía la palabra trans o transexual”, contó Silvia en diálogo con Infobae.

Su historia, además, desafía los prejuicios que muchos tienen sobre la vida amorosa de una mujer transgénero, ya que existe desconocimiento sobre la orientación sexual de las personas trans.

Cuando Silvia aún no había hecho la transición, se casó. Fue durante esta unión que decidió iniciar el proceso, algo que terminó con su matrimonio, pues su aún esposa no era lesbiana y no estaba dispuesta a compartir su vida con otra mujer.

Silvia Susana Jácome lucha en contra de los estereotipos como una mujer trans y lesbiana. Foto: Infobae

“Incluso, estoy convencida de que nos hubiera ido mucho mejor que cuando éramos una pareja heterosexual. Y es que mi humor, mi carácter y mi energía mejoraron muchísimo a partir de que empecé a vivir como mujer, como consecuencia natural de estar más plena, y ella misma se sorprendía de mi cambio. Hasta me decía que si así hubiera sido cuando éramos pareja, la habríamos pasado muy bien”, añadió.

Silvia cuenta también que en más de una ocasión han invalidado su identidad por el hecho de ser una mujer transgénero lesbiana, algo que ha sido difícil de comprender por algunas personas de su entorno.

“Me pasó muchísimas veces. La primera fue mi madre. Como ya he mencionado, me tuve que divorciar de mi esposa para empezar a vivir como la mujer que soy. Recuerdo que después de un tiempo mi madre me preguntó que si entonces ahora tendría un novio o un esposo. Al decirle que no, que me seguían gustando las mujeres, casi le da un infarto. Justamente, me dijo que entonces para qué había ‘dejado de ser hombre’. También en alguna ocasión en la que le dije que en la noche saldría con unas amigas para ir a jugar billar y tomar unas cervezas, me cuestionó que para qué había cambiado si de todas formas seguía haciendo ‘cosas de hombres’”.

Silvia es autora del libro “Citlalli tiene tres abuelas”, en el que cuenta la historia de una niña que tiene una pareja de abuelas lesbianas, en las que una de ellas es una mujer transgénero. Un texto que, pese a no ser autobiográfico, represente una realidad paralela de algo que le hubiese gustado conseguir con su exesposa.

Silvia Susana Jácome es licenciada en Comunicación y maestra en Educación Sexual. Foto: Infobae

“Hay apenas una aproximación a mi persona en mi libro, pues yo ni siquiera tengo nietxs en este momento. Pero sí me inspiré en lo que me hubiera gustado que pasara cuando le hablé de mi identidad de género a mi pareja de ese entonces: que me aceptara y que pudiéramos seguir viviendo como la familia que ya éramos con mi hijo. Y que, a la llegada de lxs nietxs, ellxs me vieran como a la tercera abuela”.

Silvia Susana vive feliz. Está soltera, pero ha tenido varias parejas a lo largo de los años, con quienes se ha permitido explorar su sexualidad con plenitud. Asimismo, espera que todas las mujeres como ella puedan hacer lo mismo, lejos de los estereotipos y nociones sobre a quiénes deberían amar.