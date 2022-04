Mario Escobar, el padre de Debanhi, reveló que ordenó realizar una segunda necropsia a los restos de su hija, luego de que se supiera que las autoridades habían omitido posibles signos de abuso sexual. Ahora, se ha confirmado que los resultados de este segundo procedimiento son distintos a los emitidos inicialmente por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

En una entrevista con Carmen Aristegui, el padre de la joven reveló que la segunda necropsia difiere enormemente con la primera, la cual arroja datos que habían sido pasados por alto en un inicio. Sin embargo, no dio más detalles al respecto.

Escobar señaló que está dispuesto a exhumar el cuerpo de su hija y hacer una tercera revisión de ser necesario, con tal de encontrar a los responsables de lo sucedido.

Según la primera autopsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Debanhi había fallecido debido a una contusión en la cabeza. La joven fue encontrada sin vida el pasado jueves 21 de abril en una cisterna, a espaldas del motel Nueva Castilla.

“Tú estás en una posición de un espacio de una cisterna de cuatro metros y medio, que me responda la sociedad, ¿te darías un golpe nada más en la cabeza tras una caída de cuatro metros y medio, que es como la de una casa de dos pisos? La respuesta es no, entonces no es lógico”, cuestionó Escobar.

Mario contó también que tuvo una reunión el domingo 24 de abril en la Fiscalía, junto a su esposa y el gobernador del estado, Samuel García, donde se les mostró por primera vez las cintas de seguridad en las que se le ve a Debanhi ingresar al motel. El padre de la joven contó que se puede ver cómo entra Debanhi al inmueble “y se va por la orilla, en dos ocasiones”.

El fiscal se habría comprometido con esclarecer la situación, mientras que el padre de la joven dice creer con total certeza que las pruebas para descubrir que pasó realmente con su hija se encuentran en el motel Nueva Castillo.

Canales de ayuda:

Recuerda que si estás sufriendo o conoces algún caso de violencia familiar o sexual, te puedes comunicar con la Línea 100 desde cualquier teléfono y durante las 24 horas del día, o puedes ingresar aquí para ingresar al Chat 100, de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. para recibir orientación psicológica.