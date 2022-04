¿Quién es Debanhi Escobar?: qué pasó con ella y por qué el caso conmocionó a México

Debanhi Escobar era una adolescente de 18 años y el viernes 22 de abril fue encontrada muerta en el estado de Nuevo León, en México. La joven fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril en el país latinoamericano, después de haber salido de una fiesta con dos amigas.

La historia de la adolescente conmocionó a México, especialmente por la ola de desapariciones y feminicidios que no deja de crecer. Desde que hallaron su cuerpo, muchas personas se preguntan quién es la joven y por qué el caso transcendió a nivel internacional.

¿Quién es Debanhi Escobar?

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, una joven mexicana, desapareció en la nación norteamericana el pasado sábado 9 de abril, exactamente en el estado de Nuevo León. El deceso de la joven remeció a todo el país y generó varias protestas contra la violencia machista..

Debanhi fue estudiante de criminología y era hija única para sus padres, quienes ahora están desconsolados con lo sucedido con su hija y piden justicia a las autoridades de México.

El cuerpo sin vida de Debanhi Escobar fue hallado en el motel Nueva Castilla, muy cerca de donde fue abandonada la madrugada del día 9 de abril. Foto: AFP

¿Qué pasó con Debanhi?

Debanhi Escobar se reunió con sus amigas la noche del 8 de abril, no obstante, luego de la fiesta a la que habían asistido, ella y sus amigas discutieron por lo que las dos amigas se fueron y dejaron sola a la adolescente de 18 años. Tras el altercado, arribó un taxi de aplicación para recoger a la joven —supuestamente las amigas pidieron el taxi para la joven. Sin embargo, durante el recorrido, Debanhi descendió del vehículo y se quedó sola en plena carretera.

El conductor, presuntamente, le tomó una fotografía a Debanhi parada en la autopista y se la envió a sus amigas, episodio que genera confusión a la familia. Después de ello, los padres de Debanhi intentaron comunicarse con ella vía telefónica, ya que era tarde para que regrese a casa, pero no se imaginaron la pesadilla que estaban a punto de vivir.

Después de 13 días de incansable búsqueda por la familia, amigos, ciudadanos y autoridades, el cuerpo de Debanhi fue hallado en una cisterna abandonada de un motel en la localidad de Nueva Castilla.

Los restos de la joven se hallaron a escasos metros de donde se le tomó la última foto. Las autoridades encontraron, aquel 22 de abril, el cuerpo de una mujer dentro de una cisterna de un motel de Nueva Castilla, era el de Debanhi.

El padre de la víctima, Mario Escobar, confirmó la noticia y reveló sentirse triste y sin saber qué hacer tras enterarse de la noticia.

Decenas de mujeres mexicanas convocaron, el último domingo, a movilizaciones en distintos estados de México para alzar la voz por la muerte de Debanhi Escobar. Foto: composición LR / Jazmín Ceras

“Por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia. Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, relató el padre, luego de que reconoció las prendas usadas por su hija el día de su desaparición, el 9 de abril.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, añadió.

Protestan por caso de Debanhi Escobar

Decenas de mujeres mexicanas convocaron, el último domingo, a movilizaciones en distintos estados de México para alzar la voz por la muerte de Debanhi Escobar.

Las movilizaciones sociales, además de pedir justicia por el asesinato de la joven, también clamaban por las cientos de mujeres que han desaparecido. “Debanhi, hermana, aquí está tu manada”, “Nos faltan 24.000″ y “Alerta nacional” , eran otras de las consignas.

La indignación entre la población ha crecido desde el 21 de abril, cuando las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de Debanhi en la cisterna de un motel, cerca de donde la joven desapareció el 9 de abril tras bajar de un taxi, cuyo conductor la habría acosado sexualmente.