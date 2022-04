OMS confirma la muerte de un menor a causa de la hepatitis infantil aguda

El último sábado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el deceso de un menor diagnosticado con hepatitis aguda en Reino Unido. Esta dolencia acumula, hasta el momento, al menos 169 casos en 12 países. Asimismo, el organismo ha publicado las cifras y ha elevado un llamado para que las autoridades sanitarias a nivel mundial investiguen el misterioso aumento.

La organización detalló también que 17 de los niños afectados —es decir, uno de cada 10— han necesitado un trasplante de hígado tras contraer la enfermedad, caracterizada por dolores abdominales, diarrea y vómitos.

Los primeros casos de hepatitis aguda infantil

Fue el último 5 de abril cuando Reino Unido notificó los primeros diez casos de hepatitis aguda en niños menores de 10 años que previamente no presentaban ningún mal. Con el paso de los días, el rango de edad de los afectos se ha incrementado; ahora oscila entre el mes y los 16 años. La OMS ha detallado que la mayoría de veces las víctimas no presentan fiebre, y que en ninguna de ellas se han detectado los virus normales ya antes asociados: hepatitis A, B, C, D y E.

Además, explicó su preocupación por la posibilidad de que un adenovirus, normalmente asociado a dolencias respiratorias leves, pueda estar causando inflamaciones hepáticas agudas , ya que en 74 de los casos se ha detectado a esta familia contagiosa de virus: 18 con el adenovirus 41, raramente ligado antes a casos de hepatitis. También veinte niños resultaron positivos por el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.

Con respecto a las medidas, la OMS recomienda las ya acatadas durante la pandemia, además del test de sangre, suero, orina y heces de los pacientes para analizar y hacer un seguimiento de los posibles virus causantes. Sin embargo, no recomienda tomar disposiciones restrictivas a la entrada y salida al Reino Unido y otros países afectados, ya que no se ha reconocido que los viajes internacionales guarden un vínculo con la proliferación de casos.